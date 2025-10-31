El FBI detiene a 14 agentes de Mississippi por su participación en una presunta conspiración de tráfico de drogas

Publicado por Misty Severi 31 de octubre, 2025

El FBI anunció el jueves las detenciones de más de una docena de agentes locales en Mississippi y Tennessee, presuntamente vinculados a una conspiración para el tráfico de drogas en el delta del Mississippi.

Un total de 20 personas fueron detenidas en la operación, entre ellas 14 agentes de la ley, y han sido acusadas de distribución de drogas. De los acusados, 19 también fueron acusados de violación de las leyes federales sobre armas de fuego relativas a su porte en relación con un delito de tráfico de drogas.

El codirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, confirmó las detenciones en una rueda de prensa y advirtió a los agentes de la ley corruptos de que el FBI "irá por ustedes".

"Que esto sirva de lección para aquellos que han jurado servir al público", dijo Bailey. "Si eres un buen agente de la ley, el FBI siempre estará contigo. Pero para aquellos individuos corruptos que abusen de su cargo, iremos por ustedes y les haremos rendir cuentas". A todos los americanos que escuchan: el FBI nunca dejará de proteger de este tipo de abusos de las autoridades".

El fiscal del estado de Mississippi, Clay Joyner, dijo que los oficiales están acusados de aceptar sobornos para ayudar con tramas de tráfico de drogas en toda la región y en Tennessee, según FOX-13. Los supuestos sobornos se remontan al menos a cuatro años atrás.

Misty Severi, reportera de noticias para Just The News. Puedes seguirla en X para más cobertura.

