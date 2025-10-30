Omar Fateh, candidato socialista a la alcaldía de Minneapolis, ondea la bandera somalí en un mitin
Dentro de las propuestas del izquierdista se encuentra “garantizar que Minneapolis siga siendo un lugar seguro para las personas que buscan abortos y atención médica de afirmación de género. Servicios de salud esenciales como estos están siendo atacados por el Gobierno federal”.
Omar Fateh, candidato socialista a la alcaldía de Minneapolis, ondeó la bandera del Estado Hiiraan de Somalia en el escenario durante un mitin reciente en Minneapolis.
Además, el izquierdista se dirigió a sus seguidores en un idioma extranjero. El vídeo. que se viralizó en las redes sociales, muestra a Fateh en campaña, coreando "Somalia" y varias frases en otro idioma. Además, el candidato explicó que la votación anticipada comienza el 4 de noviembre y que necesita el voto del público para ganar.
Entre tanto, recordó The Post Millenial, A Fateh se le ha apodado como el Mamdani de Minneapolis por su parecido con Zohran Mamdani, el candidato socialista a la Alcaldía de Nueva York.
Se conoció que Mamdani y Fateh se han declarado amigos y ambos tienen vínculos con los Socialistas Democráticos de América (DSA).
Fateh no solo ha apelado a su identidad somalí durante la campaña. También ha organizado mítines en los que ha hablado en somalí y ha publicado anuncios en ese idioma.
En su página oficial el socialista asegura que nació en el seno de una familia de inmigrantes somalíes:
“Me inculcaron los valores de una educación sólida, el sacrificio personal y el liderazgo comunitario. Mi temprana vocación de servicio público me impulsó a cursar una maestría en Administración Pública, donde trabajé con jóvenes en situación de riesgo, especialmente estudiantes de color, para brindarles mayores oportunidades educativas”, dice su biografía.