Illinois: acusan a una candidata progresista al Congreso de dos cargos federales por agredir a agentes del ICE

Publicado por Joaquín Núñez 29 de octubre, 2025

Kat Abughazaleh, influencer progresista y candidata demócrata al Congreso en Illinois, fue acusada por impedir la aplicación de las leyes federales de inmigración. Los cargos federales tienen que ver con su rol durante una serie de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que tuvieron lugar en la ciudad de Chicago. Comparecerá ante el juez el próximo 5 de noviembre.

Con una fuerte presencia en las redes sociales, la joven de 26 años ya anunció su candidatura para representar el noveno distrito del estado en la Cámara de Representantes. El escaño actualmente está en manos de Jan Schakowsky, quien confirmó que no buscará la reelección tras más de veinte años en la Cámara Baja.

El miércoles, Abughazaleh fue formalmente acusada de dos cargos federales: conspiración para impedir o lesionar a un agente de ICE y agresión u obstrucción a los mismos mientras desempeñaban sus funciones oficiales.

La joven está acusada junto a otras cinco personas, entre ellas Michael Rabbitt, miembro del comité demócrata del distrito 45 de Chicago, y Catherine Sharp, quien se presenta como candidata a la Junta de Comisionados del Condado de Cook.

De acuerdo con la acusación, la influencer y sus colegas “rodearon” el vehículo de un agente del ICE el 26 de septiembre cuando intentaba llegar a las instalaciones de control migratorio en Broadview. Acto seguido, golpearon violentamente el auto, bloqueando su avance y escribiendo en él la palabra "cerdo". A su vez, rompieron un espejo retrovisor y un limpiaparabrisas.

“Además, formaba parte de la conspiración que los co-conspiradores obstaculizaran e impidieran físicamente al Agente A y al Vehículo del Gobierno, de tal manera que el Agente A se vio obligado a conducir a una velocidad extremadamente lenta para evitar lesionar a cualquiera de los conspiradores y, al hacerlo, avanzó lentamente hacia la BSSA para cumplir con las funciones de su cargo”, agrega la acusación.

En caso de ser encontrados culpables, el cargo de conspiración conlleva una pena de hasta seis años de prisión, mientras que el de agresión una de hasta ocho años.

El descargo de Abughazaleh: "No nos vamos a callar"

A través de un video publicado en sus redes sociales, la joven aseguró que la acusación es un ataque directo contra la Primera Enmienda.

“Como Chicago no se deja intimidar por los matones enmascarados que lanzan gases lacrimógenos contra nuestros barrios, esta administración está recurriendo a instrumentalizar el sistema legal federal para intimidarnos y silenciarnos”, escribió el candidato al Congreso. “Pero no nos vamos a callar”, expresó la joven candidata.