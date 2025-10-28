DHS: 1,6 millones de personas se han autodeportado en lo que va del mandato de Trump

Publicado por Agustina Blanco 28 de octubre, 2025

Además de la cifra de autodeportados, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció este martes, a través de un comunicado oficial, las estadísticas récord con más de 527.000 inmigrantes ilegales expulsados bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

"La Administración Trump va camino de romper récords históricos y deportar a casi 600.000 inmigrantes indocumentados para el final del primer año del presidente Donald Trump desde su regreso al cargo. Más de 2 millones de inmigrantes indocumentados han abandonado Estados Unidos, incluidos 1,6 millones que se han autodeportado voluntariamente, y se han producido más de 527.000 deportaciones", declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

El comienzo



El comunicado de la oficina también señala que “esto es solo el comienzo. El presidente Trump y la secretaria Noem han revitalizado una agencia que estuvo paralizada e impedida de realizar su trabajo durante los últimos cuatro años. Ante una cantidad histórica de mandatos judiciales de jueces activistas y amenazas a las fuerzas del orden, el DHS, el ICE y la CBP no solo han cerrado la frontera, sino que han logrado avances históricos para cumplir la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a los inmigrantes indocumentados que han invadido nuestro país”.

La inmigración ilegal disminuye



Los inmigrantes indocumentados están escuchando el mensaje. En esa línea, subrayaron que la migración a través del Tapón del Darién en Panamá ha disminuido un 99.99%.

Los arrestos de ICE



Los alborotadores y los políticos que llevan adelante políticas “santuario” no han disuadido a ICE ni a CBP en su misión de proteger la patria de quienes no tienen derecho a estar en Estados Unidos. Día tras día, las fuerzas del orden del DHS expulsan a los peores delincuentes extranjeros ilegales de las comunidades estadounidenses, incluyendo asesinos, violadores, pedófilos, narcotraficantes y más.

Adicionalmente, también señalaron que “el 70 % de los arrestos de ICE son de inmigrantes ilegales acusados o condenados por un delito en EEUU”.