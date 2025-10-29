Un juez federal inhabilita al fiscal federal, Bill Essayli, tras considerar que permaneció en el puesto temporal más tiempo del que permite la ley

Publicado por Just The News 29 de octubre, 2025

Un juez federal inhabilitó al fiscal federal en funciones del Distrito Central de California, Bill Essayli, para supervisar algunos casos criminales, al considerar que el designado del presidente Trump permaneció en el puesto temporal más tiempo del que permite la ley.

El juez federal de distrito para el Distrito de Hawái J. Michael Seabright, designado por el expresidente George W. Bush, inhabilitó el martes a Essayli para supervisar los procesos penales en tres casos, informó The Associated Press. Seabright escribió que Essayli ha estado ejerciendo ilegalmente como fiscal federal en funciones desde el 29 de julio. Sin embargo, Essayli puede continuar sirviendo como Primer Asistente del Fiscal Federal, dejándolo efectivamente como el principal fiscal de la oficina, dictaminó Seabright.

"Nada va a cambiar", publicó Essayli en las redes sociales el martes por la noche, diciendo que esperaba avanzar en la agenda de Trump.

La ley federal permite a los jueces de los tribunales de distrito nombrar a un fiscal federal interino hasta que se cubra la vacante de un fiscal permanente si no hay uno nominado por el presidente y confirmado por el Senado en un plazo de 120 días. Essayli no ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos, y los senadores demócratas de California Adam Schiff y Alex Padilla han criticado su nombramiento.

En marzo, varios meses después de que el designado por el presidente Biden para el cargo de fiscal federal dimitiera, Essayli fue nombrado fiscal federal interino. Justo antes de que se cumpliera el plazo de 120 días, la fiscal general Pam Bondi nombró a Essayli como primer fiscal federal adjunto, diciendo que tendría autoridad para actuar como fiscal federal interino en caso de que se produjera una vacante en el cargo. Essayli luego renunció como fiscal federal interino.

La Administración Trump argumentó que Essayli podía servir en ese cargo bajo la Ley de Reforma de Vacantes Federales de 1998, que fue aprobada para regular la cobertura temporal de vacantes en el poder ejecutivo que requieren nombramiento presidencial y confirmación del Senado.

Sin embargo, Seabright dijo que esa disposición de la ley sólo se aplica cuando el anterior fiscal federal fallece, renuncia o queda incapacitado por cualquier otro motivo.

La demanda sobre la cualificación de Essayli fue presentada por tres hombres que se enfrentan a cargos federales por armas de fuego y que pretendían que se desestimaran sus acusaciones. Seabright dictaminó que las acusaciones pueden seguir adelante.

