El Comité Judicial de la Cámara acusa al FBI de la era Biden de tomar represalias contra un denunciante por exponer una mala conducta

Publicado por Agustina Blanco 27 de octubre, 2025

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por republicanos, acusó al FBI de la Administración Biden de utilizar procesos de autorización de seguridad para retaliar contra un denunciante que expuso presunta mala conducta interna en la agencia.

Según una carta enviada al director del FBI, Kash Patel, y reseñada por Fox News, el organismo alega que se eludieron protecciones legales para los denunciantes al prolongar de manera inusual la evaluación de seguridad del agente especial Valentine Fertitta y al intentar interrogar a su esposa sin las garantías adecuadas.

La misiva, firmada por el presidente del comité, Jim Jordan (republicano por Ohio), y la congresista Jen Kiggans (republicana por Virginia), detalla que Fertitta denunció el "abuso de las autoridades policiales" por parte del FBI en 2024. Tras su denuncia, su proceso de renovación de autorización de seguridad se extendió de forma atípica, lo que el comité interpreta como un intento de represalia. Durante este período, el FBI solicitó a la esposa de Fertitta, Emily Fertitta, participar en una entrevista de dos días.

De acuerdo con la carta, cuando Emily Fertitta solicitó la presencia de un abogado, el Departamento de Justicia (DOJ) denegó reiteradamente su petición. "Los documentos a disposición del Comité muestran que los investigadores del Departamento de Justicia negaron a la Sra. Fertitta, el derecho a recibir asesoramiento de un abogado durante su entrevista y la oportunidad de revisar con antelación las directrices del FBI sobre el proceso de entrevista", indica el documento.

Además, el FBI le informó que "no se le proporcionarán guías de políticas, manuales ni una agenda o esquema sobre la entrevista", y que un abogado, de ser permitido, solo podría "quedarse sentado en silencio" sin intervenir.

El comité sostiene que esta exigencia viola las Directrices SEAD 4 del FBI, que regulan los procedimientos de evaluación de autorizaciones de seguridad. Estas normas no permiten denegar el "privilegio conyugal" –el derecho legal de un cónyuge a negarse a testificar contra su pareja en contextos penales– ni rechazar solicitudes razonables de representación legal.

Si bien el Comité Judicial no reveló ningún detalle sobre la naturaleza exacta de la "mala conducta" que Valentine Fertitta denunció, citando la sensibilidad del caso, exigió al FBI que entregue todos los documentos relacionados con la investigación sobre la familia Fertitta.

Por su parte, Patel ha sido ordenado a proporcionar la documentación solicitada a más tardar el 10 de noviembre.