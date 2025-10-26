Trump insta al DOJ a investigar el presunto fraude electoral del 2020 tras asegurar que este fue un escándalo “mucho mayor” al de la NBA

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump instó este domingo al Departamento de Justicia a investigar los presuntos amaños electorales cometidos por los demócratas en las elecciones presidenciales de 2020, cuando el mandatario republicano perdió contra el entonces candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump comentó que este fue un escándalo considerablemente mayor al de las operaciones ilegales de apuestas vinculadas a varias estrellas de la NBA, asegurando que las elecciones de hace cinco años fueron “amañadas y robadas” y, por tanto, representan un “escándalo mucho mayor” que merece ser investigado. Asimismo, el líder conservador añadió que no apoya el voto anticipado y que se considera partidario de exigir una identificación de votantes antes de permitir a los ciudadanos votar.

“¿Qué es peor, los jugadores de la NBA haciendo trampa en las cartas —y probablemente en muchas otras cosas—, o los demócratas haciendo trampa en las elecciones? Las elecciones presidenciales de 2020, al haber sido amañadas y robadas, son un escándalo mucho mayor. ¡Miren lo que le pasó a nuestro país cuando un Morón Corrupto se convirtió en nuestro ‘presidente’! Ahora lo sabemos todo. ¡Espero que el Departamento de Justicia investigue esto con el mismo ‘entusiasmo’ que corresponde al mayor ESCÁNDALO en la historia de Estados Unidos! Si no lo hacen, volverá a ocurrir, incluso en las próximas elecciones de medio término. ¡No al voto por correo ni al voto ‘anticipado’, sí a la identificación del votante! ¡Observen cuán totalmente deshonesta es la votación por proposiciones en California! Millones de papeletas están siendo ‘enviadas’. ¡REPÚBLICANOS, DESPIERTEN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!”, escribió Trump.

Si bien el mandatario republicano ha afirmado en numerosas ocasiones que las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas y robadas, lo cierto es que, hasta el momento, no parecen existir pruebas que validen dicha afirmación.