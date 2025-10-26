Trump insta al DOJ a investigar el presunto fraude electoral del 2020 tras asegurar que este fue un escándalo “mucho mayor” al de la NBA
La publicación de Trump tiene lugar pocos días después de que el miembro del Salón de la Fama del baloncesto Chauncey Billups y el escolta de los Miami Heat Terry Rozier fueran arrestados junto a decenas de personas como parte de múltiples investigaciones del FBI sobre apuestas ilegales.
El presidente Donald Trump instó este domingo al Departamento de Justicia a investigar los presuntos amaños electorales cometidos por los demócratas en las elecciones presidenciales de 2020, cuando el mandatario republicano perdió contra el entonces candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump comentó que este fue un escándalo considerablemente mayor al de las operaciones ilegales de apuestas vinculadas a varias estrellas de la NBA, asegurando que las elecciones de hace cinco años fueron “amañadas y robadas” y, por tanto, representan un “escándalo mucho mayor” que merece ser investigado. Asimismo, el líder conservador añadió que no apoya el voto anticipado y que se considera partidario de exigir una identificación de votantes antes de permitir a los ciudadanos votar.
What’s worse, the NBA Players cheating at cards, and probably much else, or the Democrats cheating on Elections. The 2020 Presidential Election, being Rigged and Stolen, is a far bigger SCANDAL. Look what happened to our Country when a Crooked Moron became our “President!” We now…— Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 26, 2025
“¿Qué es peor, los jugadores de la NBA haciendo trampa en las cartas —y probablemente en muchas otras cosas—, o los demócratas haciendo trampa en las elecciones? Las elecciones presidenciales de 2020, al haber sido amañadas y robadas, son un escándalo mucho mayor. ¡Miren lo que le pasó a nuestro país cuando un Morón Corrupto se convirtió en nuestro ‘presidente’! Ahora lo sabemos todo. ¡Espero que el Departamento de Justicia investigue esto con el mismo ‘entusiasmo’ que corresponde al mayor ESCÁNDALO en la historia de Estados Unidos! Si no lo hacen, volverá a ocurrir, incluso en las próximas elecciones de medio término. ¡No al voto por correo ni al voto ‘anticipado’, sí a la identificación del votante! ¡Observen cuán totalmente deshonesta es la votación por proposiciones en California! Millones de papeletas están siendo ‘enviadas’. ¡REPÚBLICANOS, DESPIERTEN ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE!”, escribió Trump.
Si bien el mandatario republicano ha afirmado en numerosas ocasiones que las elecciones presidenciales de 2020 fueron amañadas y robadas, lo cierto es que, hasta el momento, no parecen existir pruebas que validen dicha afirmación.
El escándalo de la NBA
Billups, quien actualmente ejerce como entrenador en jefe de los Portland Trail Blazers, fue acusado por su presunta participación en una operación ilegal de póker respaldada por la mafia.
Asimismo, Rozier fue acusado de fingir una lesión que permitió a sus asociados apostar a la baja (“under”) en sus totales de puntos y otras estadísticas, mientras que el exjugador de la NBA Damon Jones fue acusado de proporcionar información sobre jugadores clave —como LeBron James— que se ausentarían de los partidos antes de que eso se hiciera público.