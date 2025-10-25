Congresistas solicitan una sesión informativa con el comisionado Adam Silver por el escándalo de apuestas en la NBA

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 24 de octubre, 2025

El Comité de Comercio de la Cámara de Representantes solicitó al comisionado de la NBA, Adam Silver, una sesión informativa sobre la investigación por apuestas y amaño de partidos que ha estallado en el seno de la liga. La carta, firmada por miembros republicanos y demócratas, pide que el cara a cara sea a más tardar el 31 de octubre.

El pedido llega apenas un día después de los arrestos del entrenador principal de los Blazers Portland, Chauncey Billups, y del guardia del Miami Heat, Terry Rozier, junto con otras 30 personas. Según las autoridades, la pesquisa abarca filtración de información interna para apostar en partidos y partidas de póker amañadas con participación de la mafia.

De acuerdo con diversos reportes, el comité quiere saber si el código de conducta de la NBA prohíbe explícitamente las conductas descritas en las acusaciones, si la liga revisará sus vínculos con la industria de las apuestas y qué medidas tomará para limitar la divulgación de información no pública con fines ilegales.

La NBA no comentó de inmediato sobre la petición del Congreso. Silver, sin embargo, ha defendido en el pasado una regulación más estricta del sector y, esta misma semana, afirmó que preferiría un marco federal para el asunto de las apuestas deportivas y que hace falta vigilar la promoción y la publicidad alrededor de ellas.

El caso, que ha salpicado a la mejor liga de baloncesto del mundo, está reavivando el debate en Washington sobre las apuestas.

Los legisladores, por ahora, piden más controles —límites a la publicidad de apuestas, sanciones por uso de información no pública, registros trazables de apuestas y cooperación obligatoria de las casas— mientras el Senado evaluará en diciembre un marco federal.

Si Silver finalmente declara ante el Congreso, la NBA deberá mostrar cómo blindará su código de conducta para proteger la integridad de la liga.