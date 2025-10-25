El Pentágono recibe una donación anónima de $130 millones para ayudar a pagar a los militares mientras continúa el cierre federal

Publicado por Sabrina Martin 24 de octubre, 2025

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que recibió una donación anónima de 130 millones de dólares destinada a ayudar a cubrir los salarios de los miembros de las Fuerzas Armadas, en medio del prolongado cierre del Gobierno federal.

De acuerdo con un comunicado del portavoz principal del Departamento, Sean Parnell, citado por The Hill, la contribución aceptada el 23 de octubre se utilizará exclusivamente para financiar sueldos y beneficios de los militares. “Estamos agradecidos por la ayuda de este donante después de que los demócratas optaron por retener el pago a las tropas”, dijo Parnell en la declaración.

Un gesto “patriótico”, según Trump

Durante una intervención en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó el aporte como un “acto patriótico”, y aseguró que el dinero provino de “un amigo” que no desea reconocimiento público. “Eso es lo que yo llamo un patriota”, dijo el mandatario.

La identidad del benefactor no ha sido revelada, y no está claro si se trata de una persona o una entidad privada.

La disputa legislativa El anuncio se produjo después de que los demócratas del Senado bloquearan el proyecto de ley presentado por el senador Ron Johnson (republicano por Wisconsin), conocido como la Ley de Equidad durante el Cierre de 2025. La medida habría permitido pagar a las tropas en servicio activo y a otros trabajadores federales esenciales durante la paralización del Gobierno.

La votación terminó con un resultado de 54 a 45, impidiendo que la propuesta avanzara. Johnson, por su parte, también bloqueó una iniciativa demócrata que buscaba pagar a todos los empleados federales, no solo al personal esencial.

Fondos insuficientes y una fecha límite próxima

El próximo día de pago para las tropas está programado para el 30 de octubre, pero la donación apenas cubre una pequeña parte de lo necesario.De acuerdo con el investigador Todd Harrison, del American Enterprise Institute, el Pentágono necesita entre 6.000 y 7.000 millones de dólares para financiar ese ciclo de nómina.

A comienzos de mes, Trump había ordenado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, usar 8.000 millones de dólares reasignados de programas de investigación y desarrollo para cubrir los salarios de mediados de octubre. Esa operación dejó disponibles solo 1.500 millones, lo que significa que la Administración deberá encontrar al menos 4.500 millones adicionales antes del fin de mes.

Consultado sobre las opciones restantes, el senador Johnson reconoció que el presidente “solo tiene cierta libertad” para mover fondos de otras áreas. “No es un rey”, dijo. “Tiene una autoridad limitada”.