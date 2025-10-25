Publicado por Sabrina Martin 24 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump consiguió una victoria legal este viernes en su demanda contra la encuestadora J. Ann Selzer y el Des Moines Register. El Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de Estados Unidos falló a su favor y ordenó que el caso regrese al Tribunal Estatal de Iowa, al considerar que un juez federal se había excedido al mantenerlo en su jurisdicción.

El equipo de Trump había pedido desde mayo que el caso permaneciera en Iowa, pero un juez designado por Barack Obama lo había enviado al sistema federal. Con esta nueva decisión, el tribunal de apelaciones permitió que el presidente vuelva a presentar su demanda en el estado.

Acusaciones de interferencia electoral La demanda fue presentada originalmente en diciembre de 2024 y acusa a la encuestadora Selzer y al Des Moines Register de intentar influir en las elecciones presidenciales a favor de Kamala Harris mediante una encuesta que, según Trump, fue "una descarada interferencia electoral".

Esa encuesta, publicada tres días antes de las elecciones, mostraba a Harris tres puntos arriba en Iowa. Sin embargo, Trump terminó ganando el estado por más de 13 puntos. Su equipo argumenta que el sondeo buscaba crear la sensación de que Harris tenía el impulso final de la campaña.



Respuesta de los acusados

Bob Corn-Revere, abogado de Selzer, dijo que el fallo del Octavo Circuito se limitó a un tema técnico y no tiene relación con el contenido del caso.

Por su parte, Lark-Marie Antón, portavoz de Gannett, expresó que la empresa sigue creyendo que los tribunales federales son el lugar adecuado para tratar la demanda, aunque confía en que se resolverá de forma justa donde sea revisada.

Próximos pasos

Con la decisión del Octavo Circuito, el caso volverá al sistema judicial estatal de Iowa, donde Trump planea continuar su demanda. Aunque el fallo no evalúa si las acusaciones son válidas, representa una victoria procesal para el presidente y le permite seguir adelante con su reclamo sobre lo que considera un intento de interferir en las elecciones de 2024.