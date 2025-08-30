Aranjuez, la ciudad española de la que se 'calcó' Washington DC

Publicado por Santiago Ospital 30 de agosto, 2025

"Dos ciudades, un mismo plano". La Embajada de Estados Unidos en Madrid recordó este mes una huella hace poco descubierta de la herencia hispana en el país: Washington DC parece compartir diseño urbanístico con la ciudad española de Aranjuez.

A pesar de los más de 6.000 kilómetros que separan a las ciudades, los investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Almería aseguran que el plano de la capital estadounidense, fundada en 1790, es un calco del real sitio español, que data de 1775.

Aranjuez fue residencia de primavera de reyes españoles. Jardines, bosques, huertos, el palacio contaba con todo lo necesario para albergar a los monarcas… menos espacio para albergar a la corte, que itineraba de palacio en palacio al ritmo de los monarcas, así como a diplomáticos y tropas. Este último espacio fue diseñado por Giacomo Bonavía y reflejado por el ingeniero militar Domingo de Aguirre en el plano La Topografía del Real Sitio de Aranjuez.

En el artículo Similarities between L’Enfant’s Urban Plan for Washington, DC, and the Royal Site of Aranjuez, Spain, los investigadores españoles aseguran que los Padres Fundadores accedieron a los dibujos de Aguirre. Hipótesis a la que llegaron tras viajar, uno de ellos, a Washington DC y notar las similitudes.

¿Cómo llegaron los planos a Estados Unidos? George Washington encargó a Thomas Jefferson el diseño de la capital, y este acudió al cartógrafo Pierre L´Enfant. En el artículo publicado en Urban Planning and Development, los académicos exploran varias hipótesis:

L´Enfant estudió en la Real Academia de Pintura y de Escultura en París, donde coincidió con el diseñador del plano de Aranjuez, Manuel S. Carmona. Allí pudo haber visto los planos. Existe evidencia, según los autores, de que el padre del cartógrafo vio los planos.

También visitó París en 1783, cuando ya era candidato para erigir la capital.

Thomas Jefferson también podría haberlo visto en su tiempo como embajador en la capital francesa. En su propio boceto, según los autores, el luego presidente de la nación situó la Casa Blanca y el Capitolio de forma similar que L´Enfant.

Patrimonio Mundial de la UNESCO





"Con sus sinuosos canales y acequias, que contrastan con las líneas rectas del paisaje rural y urbano, sus jardines arbolados y la arquitectura delicadamente modulada de sus edificios palaciales, el paisaje cultural de Aranjuez es un ejemplo de la compleja relación entre el hombre y la naturaleza",



"A lo largo de trescientos años, los monarcas españoles se dedicaron a diseñar y cuidar este sitio, haciendo de él una muestra de la evolución de los conceptos de humanismo y centralización política".

Aranjuez figura desde el 2001 en la lista de patrimonios mundiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)."Con sus sinuosos canales y acequias, que contrastan con las líneas rectas del paisaje rural y urbano, sus jardines arbolados y la arquitectura delicadamente modulada de sus edificios palaciales, el paisaje cultural de Aranjuez es un ejemplo de la compleja relación entre el hombre y la naturaleza", asegura la organización de la ONU."A lo largo de trescientos años, los monarcas españoles se dedicaron a diseñar y cuidar este sitio, haciendo de él una muestra de la evolución de los conceptos de humanismo y centralización política".

Similitudes



"La influencia de Versalles en el plan de L'Enfant de 1791 para la ciudad de Washington D. C. es bien conocida", se puede leer en el artículo académico. "Menos conocidas son las sorprendentes similitudes entre Washington y la forma urbis del Real Sitio de Aranjuez en España".

La misma disposición de avenidas y edificios. El mismo sistema de calles. Similar inspiración en Versailles. Los parecidos, afirman, son varios. Tantos, que uno de los autores, Francisco Manzano, sostuvo en palabras difundidas por la Universidad de Almería:

"Descubrimos, afirmamos y hemos conseguido justificar y publicar que cuando se crea la capital de los Estados Unidos, Washington DC, tras encargar el presidente George Washington su diseño a Thomas Jefferson y este al cartógrafo Pierre L´Enfant, la ciudad se basada en los planos de Aranjuez".

Por ejemplo, ambas fueron diagramadas en espacios rectangulares con forma de L. A los extremos de la L, se encuentran los edificios más emblemáticos: en Aranjuez, el Palacio Real y la Iglesia de San Antonio; en Washington, el Capitolio y la Casa Blanca.

Transposición altamente simbólica, según los investigadores: el lugar de la casa del rey en España -centro del poder- no lo ocuparía la del presidente, es decir la Casa Blanca, sino la del pueblo, el Congreso.

Edificios emblemáticosGoogle Maps/VOZ.

Otra similitud es la ubicación tangencial del río -el Potomac en Washington, el Tajo en Aranjuez-. Una más: la ubicación de avenidas capitalinas y los huertos de Aranjuez, como se puede apreciar en una imagen del estudio compartida por la Embajada de Estados Unidos en Madrid: