JD Vance visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y otros sitios sagrados
El vicepresidente JD Vance visitó la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Israel, con el propósito de rendir homenaje al sitio que, según la tradición católica, marca el lugar donde Jesucristo fue sepultado tras su crucifixión.
“Qué gran bendición haber visitado el lugar de la muerte y resurrección de Cristo. Estoy inmensamente agradecido a los sacerdotes griegos, armenios y católicos que cuidan este lugar tan sagrado”, escribió Vance en su cuenta de X.
En ese sentido, el republicano también agradeció “a los monjes franciscanos que celebraron una misa privada para mi familia y muchos estadounidenses que trabajan por la paz”.
What an amazing blessing to have visited the site of Christ's death and resurrection. I am immensely grateful to to the Greek, Armenian, and Catholic priests who care for this most sacred of places.— JD Vance (@JDVance) October 23, 2025
May the Prince of Peace have mercy on us, and bless our efforts for peace. https://t.co/X6CDoxJqOj
JNS
Vance se reúne con Netanyahu en el segundo día de su visita a Israel
JNS (Jewish News Syndicate)
“Son un gran orgullo para la fe cristiana y tuvieron la amabilidad de dedicarnos tiempo en un momento muy especial (...) que el Príncipe de la Paz tenga misericordia de nosotros y bendiga nuestros esfuerzos por la paz”, resaltó el vicepresidente.
La visita de Vance se dio un día después de que se reuniera con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su oficina de Jerusalén.
Según informó la Oficina del Primer Ministro, Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, fueron recibidos por Netanyahu y su esposa, Sara.
“Alianza incomparable”
"Hace unos días, tuvimos nuestra histórica visita del presidente Trump que quedará grabada en los anales de la historia de nuestra nación" Netanyahu, dijo. "Hoy tenemos la suerte de contar con la visita del vicepresidente JD Vance.