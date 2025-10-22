Vance se reúne con Netanyahu en el segundo día de su visita a Israel

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 22 de octubre, 2025

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahuse reunió con el vicepresidente estadounidense JD Vance en su despacho de Jerusalén el miércoles por la mañana, segundo día de la visita de Vance al Estado judío.

Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, fueron recibidos por Netanyahu y su esposa, Sara, indicó la Oficina del Primer Ministro.

Hablando junto al vicepresidente, Netanyahu saludó lo que llamó una "alianza sin igual" entre Jerusalén y Washington bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

"Hace unos días, tuvimos nuestra histórica visita del presidente Trump que quedará grabada en los anales de la historia de nuestra nación" Netanyahu, dijo. "Hoy tenemos la suerte de contar con la visita del vicepresidente JD Vance.

"En el último año, hemos tenido una alianza y una asociación sin parangón con Estados Unidos que está cambiando Oriente Medio, y también está cambiando el mundo", dijo. "Crea oportunidades no sólo para la seguridad, sino para la expansión de la paz, en la que estamos trabajando muy muy diligentemente."

Netanyahu elogió la "estrecha y confiada asociación" con Vance y otros altos funcionarios estadounidenses. "He pasado por varias administraciones. Agradezco la asociación y la ayuda que hemos tenido, pero nunca ha habido nada igual."

Vance agradeció a Netanyahu la hospitalidad del país y dijo estar "muy emocionado de sentarnos y trabajar juntos" para avanzar en el plan de paz de la Casa Blanca para la Franja de Gaza.

"Tenemos una tarea muy, muy dura por delante, que es desarmar a Hamas, pero reconstruir Gaza para mejorar la vida de la gente en Gaza, pero también para asegurar que Hamás ya no sea una amenaza para nuestros amigos en Israel", dijo Vance.

Vance señaló que Washington estaba trabajando estrechamente no sólo con Israel sino también con "amigos en el mundo árabe" que buscan un "papel positivo", declarando: "Tenemos la oportunidad de hacer algo realmente histórico".

Vance aterrizó en el aeropuerto internacional Ben-Gurion de Tel Aviv el martes por la tarde, con el telón de fondo de las repetidas violaciones por parte de Hamás del alto el fuego en la Franja de Gaza mediado por la administración Trump.

El vicepresidente fue recibido en el Estado judío por el ministro israelí de Justicia, Yariv Levin, en calidad de viceprimer ministro.

Tras su llegada, Vance ofreció un almuerzo de trabajo con el enviado especial de Trump para Oriente Medio Steve Witkoff, y su yerno y asesor principal Jared Kushner, que habían llegado el lunes como parte de los esfuerzos de Washington para evitar que se derrumbe el alto el fuego.

Vance es "muy optimista" de que el acuerdo se mantendrá, dijo a los periodistas durante una conferencia de prensa en la ciudad de Kiryat Gat, en el sur de Israel, el martes.

El vicepresidente, que hace tan sólo unos días dijo que no estaba seguro de si iba a visitar Israel, aseguró que su parada allí no tenía nada que ver con los acontecimientos de las últimas 24 horas y que llevaba meses planeándola.

Según Vance, mantener el alto el fuego en Gaza requerirá un "esfuerzo constante" y supervisión.

"¿Puedo decir con un 100% de certeza que va a funcionar?No, pero no se hacen cosas difíciles haciendo sólo lo que es 100% seguro", dijo a los periodistas.

© JNS