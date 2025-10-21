Vance anuncia la apertura del Centro de Cooperación Civil Militar EEUU-Israel para reconstruir Gaza

Publicado por Natalia Mittelstadt 21 de octubre, 2025

El vicepresidente, JD Vance, anunció este martes la apertura del Centro de Cooperación Civil Militar Estados Unidos-Israel en la ciudad israelí de Kiryat Gat para la reconstrucción de Gaza.

"Llevamos una semana con el histórico plan de paz del presidente Trump en Oriente Medio, y las cosas van, francamente, mejor de lo que esperaba que fueran", dijo Vance, según The Times of Israel.

El vicepresidente habló días después de un acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos entre Israel y Hamás para poner fin a la guerra en Gaza.

"Aquí, en el Centro de Cooperación Civil Militar, cuya inauguración anunciamos, tienen ustedes a israelíes y estadounidenses trabajando codo con codo para tratar de iniciar el plan de reconstrucción de Gaza, con el objetivo de poner en marcha una paz a largo plazo, y para garantizar realmente de que se dispone de fuerzas de seguridad sobre el terreno en Gaza, no compuestas por estadounidenses, que pueden mantener la paz a largo plazo", prosiguió.

Vance dijo también que queda "mucho trabajo por hacer" y que "esto va a llevar mucho, mucho tiempo", mientras elogiaba los esfuerzos del enviado especial de EEUU, Steve Witkoff; del asesor de Trump, Jared Kushner; y del almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central estadounidense, en la implementación del acuerdo.

Tras el discurso de apertura, Vance fue preguntado por las probabilidades de que se mantenga el alto el fuego, informó la BBC.

Dijo que la última semana le ha dado "gran optimismo".

Vance añadió que habrá momentos en los que parezca que no va bien, lo que requerirá mediación, supervisión y seguimiento.

"Ahora mismo, me siento muy optimista", dijo, ya que el alto el fuego está "en un muy buen lugar".

"¿No puedo decir con un 100% de certeza que va a funcionar", añadió Vance. Pero las cosas difíciles no son 100% seguras, dijo.

Cuando se le preguntó sobre la devolución por parte de Hamás de los restos de todos los rehenes israelíes muertos, Vance dijo que el "objetivo" es devolver los cuerpos a sus familias para que se puedan llevar a cabo entierros apropiados.

"Esto es difícil, esto no va a suceder de la noche a la mañana", añadió, explicando que los restos de algunos de los rehenes están enterrados bajo toneladas de escombros, mientras que el paradero de otros es completamente desconocido.

"Esto va a llevar un poco de tiempo", dijo Vance.

También explicó que ni él ni Trump fijarán un plazo específico para que Hamás se desarme, y que parte de lograr el desarme es establecer una fuerza de seguridad internacional para que Gaza sea segura.

Vance dijo que no sabe cómo podría ser el liderazgo definitivo en Gaza, pero que están creando una estructura de Gobierno "que es muy flexible" a lo que ocurra en el futuro.

Añadió que los palestinos que viven en Gaza y los israelíes necesitan poder vivir en estabilidad y seguridad, entonces "nos preocuparemos de la gobernanza a largo plazo de Gaza".

© Just The News