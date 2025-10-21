Voz media US Voz.us
La Casa Blanca acuerda la condonación de la deuda estudiantil para millones de prestatarios

La Administración explicó que el acuerdo establece que los prestatarios que sean elegibles para la condonación de préstamos estudiantiles este año no deberán pagar impuestos federales sobre el alivio.

Casa Blanca

Casa BlancaAP / Cordon Press.

Williams Perdomo
Williams Perdomo
Williams Perdomo

La Casa Blanca acordó la condonación de la deuda estudiantil para millones de prestatarios. En un acuerdo con la Federación Estadounidense de Maestros, el Gobierno reanudará el proceso de condonación de préstamos estudiantiles para quienes cumplan con los requisitos en dos planes de pago basados en los ingresos: el plan de pago contingente al ingreso y el plan de pago según los ingresos, los cuales estarán vigentes hasta su fecha de expiración.

La Administración explicó a The New York Post que el acuerdo establece que los prestatarios que sean elegibles para la condonación de préstamos estudiantiles este año no deberán pagar impuestos federales sobre el alivio.

“Esta es una gran victoria para los prestatarios. Con la presentación de hoy, pueden estar más tranquilos”, dijo Winston Berkman-Breen, director legal de Protect Borrowers, que actuó como asesor legal del sindicato de docentes.

Entre tanto, el One Big Beautiful Bill del presidente Trump tiene previsto eliminar gradualmente esos dos programas para el 1 de julio de 2028. De acuerdo estimaciones del NYP, los programas tienen más de 2,5 millones de inscriptos en total.

Un cambio en la política del Gobierno 

La decisión también marca un giro en la política del Gobierno en torno a este asunto. A comienzos del año, la Casa Blanca había detenido la condonación de préstamos estudiantiles en ciertos planes de pago vinculados a los ingresos. Estos esquemas determinan el monto mensual a pagar en función del salario del prestatario y suelen perdonar el saldo restante tras 20 o 25 años de pagos.

"El Departamento de Educación de Trump, dirigido por Linda McMahon, argumentó que podría bloquear estos programas debido a una orden judicial que pausa el plan de Ahorro para una Educación Valiosa de la era Biden, o SAVE, otro programa de pago basado en los ingresos", explicó NYP. 

