James Comey pide anular su acusación, alegando una persecución política desde la Casa Blanca

Publicado por Sabrina Martin 20 de octubre, 2025

Los abogados del exdirector del FBI, James Comey, solicitaron este lunes a un tribunal federal que desestime los cargos penales en su contra, alegando que el proceso responde a una persecución política impulsada por el presidente Donald Trump.

En una presentación de más de 50 páginas ante el juez Michael Nachmanoff, quien supervisa el caso en Alexandria (Virginia), la defensa argumentó que el expediente contiene “amplia evidencia objetiva” que demostraría un abuso de poder del Ejecutivo y vulneraciones constitucionales que invalidarían el proceso judicial.

Alegan “venganza personal” desde la Casa Blanca

Comey, quien fue despedido por Trump en 2017 cuando aún no había cumplido la mitad de su mandato de diez años como director del FBI, enfrenta acusaciones por mala gestión de documentos y declaraciones falsas.

Sus abogados sostienen que el origen de los cargos está directamente vinculado a la tensa relación entre ambos.

Según la defensa, Trump ordenó al Departamento de Justicia reabrir un caso contra Comey tras asumir su segundo mandato, motivado por “despecho personal” y por las críticas del exdirector hacia su gestión.

Cuestionan el nombramiento del fiscal a cargo

La defensa presentó una segunda moción en la que pide desestimar la acusación debido a lo que considera un nombramiento inconstitucional del fiscal que lideró el caso.

El documento sostiene que Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump, fue designada de forma “ilegal” como fiscal interina del Distrito Este de Virginia apenas tres días antes de que se presentaran los cargos contra Comey.