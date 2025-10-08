Comey se declara no culpable de los cargos federales relacionados con su presunta mentira al Congreso

Publicado por jerry dunleavy 8 de octubre, 2025

El exdirector del FBI James Comey se declaró no culpable el miércoles en un tribunal federal de Virginia de los cargos de hacer declaraciones falsas a Congreso y obstrucción de un procedimiento del Congreso. El juez del caso, el juez de distrito estadounidense Michael Nachmanoff, concedió a Comey un juicio con jurado a partir del 5 de enero de 2026.

La comparecencia de Comey es probablemente una de las primeras de muchas batallas legales entre el ex jefe de la oficina y el Departamento de Justicia.

Comey fue acusado por un gran jurado federal el mes pasado por supuestamente mentir al Congreso cuando negó haber autorizado filtraciones del FBI a los medios de comunicación. Múltiples fuentes dijeron a Just the News que Comey había sido acusado de autorizar a su asesor personal y amigo Daniel Richman a filtrar información a la prensa y luego engañar al Senado al respecto.

Comey, despedido como director del FBI en 2017 por el presidente Trump, supervisó la investigación de 2016 sobre si el entonces candidato presidencial demócrata Hillary Clinton, como secretaria de Estado, utilizó un servidor privado de correo electrónico para enviar información clasificada y la investigación sobre las acusaciones de que la campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump estaba en connivencia con Rusia para influir en el resultado de la carrera hacia la Casa Blanca.

Las acusaciones contra Comey fueron presentadas el mes pasado por la fiscal federal interina del Distrito Este de Virginia Lindsey Halligan. La exabogada personal de Trump y asesora de la Casa Blanca de Trump sustituyó a Erik S. Siebert, que dimitió días antes de que se anunciaran las acusaciones, supuestamente presionado por la administración Trump para que presentara cargos contra Comey.

Richman, exfuncionario del Departamento de Justicia y actual profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, fue empleado especial del Gobierno para el FBI durante las elecciones de 2016, y ya es de dominio público que Richman ayudó posteriormente a Comey a filtrar los llamados Memos Comey a la New York Times en 2017 tras el despido de Comey por el presidente Donald Trump.

La filtración fue aparentemente un esfuerzo de Comey para impulsar el nombramiento de un abogado especial para llevar adelante la investigación Trump-Rusia del buró, que resultó infundada. Comey ha descrito a Richman como un "amigo" para los investigadores, y Richman también llegó a ser el abogado personal de Comey.

Concluyó su investigación sobre Clinton diciendo que no encontró "pruebas claras" de que ella y sus colegas intentaran violar las leyes que rigen el manejo de información clasificada, pero "hay pruebas de que fueron extremadamente descuidados en el manejo de información muy sensible y altamente clasificada."

La supuesta filtración de Comey, y el posible papel de Richman en ella, ya formaban parte de las anteriores investigaciones sobre filtraciones clasificadas Arctic Haze y Tropic Vortex del FBI y fueron revisadas por el entonces fiscal federal John Durham. Sin embargo, Comey nunca se enfrentó a acusaciones penales por sus supuestas filtraciones, hasta que el gran jurado de Virginia le acusó de mentir al Congreso y de obstrucción de un procedimiento parlamentario.

La acusación contra Comey se produjo dos semanas después de que Richman fuera citado como parte de una investigación criminal.

La acusación solicitada por el Departamento de Justicia de Trump y aprobada por un gran jurado se deriva de las acusaciones de que Comey engañó al Senado durante su testimonio a finales de septiembre de 2020, cuando reiteró su negación de mayo de 2017 de que alguna vez había autorizado una filtración de información del FBI a los medios sobre la investigación Trump-Rusia o las investigaciones relacionadas con Clinton. La acusación también alegaba que Comey había obstruido al Congreso mintiendo al Senado.

"En o alrededor del 30 de septiembre de 2020, en el Distrito Este de Virginia, el acusado, JAMES B. COMEY JR., hizo voluntariamente y a sabiendas una declaración materialmente falsa, ficticia y fraudulenta en un asunto dentro de la jurisdicción de la rama legislativa del Gobierno de los Estados Unidos, al declarar falsamente a un senador estadounidense durante una audiencia del Comité Judicial del Senado que él, JAMES B. COMEY JR., no había 'autorizado a otra persona del FBI a ser una fuente anónima en las noticias' en relación con una investigación del FBI sobre la PERSONA 1", afirma la acusación.

Fuentes familiarizadas con el asunto confirmaron que "Persona 1" es Hillary Clinton. Las fuentes declinaron ser nombradas debido a la naturaleza sensible de la investigación.

La acusación también afirma que la negación de autorización de filtración de Comey "era falsa, porque, como JAMES B. COMEY JR. sabía entonces y allí, de hecho había autorizado a la PERSONA 3 a servir como fuente anónima en informes de noticias sobre una investigación del FBI relativa a la PERSONA 1."

La acusación de que "Persona 3" es Richman se produce después de que múltiples artículos periodísticos hubieran sugerido aparentemente que la persona en cuestión a la que Comey supuestamente había autorizado a filtrar información había sido el ex director adjunto del FBI Andrew McCabe. Las fuentes familiarizadas con el asunto afirmaron que la "Persona 3" es Richman.

Bajo la dirección de Comey, los registros muestran que Richman fue nombrado empleado especial del gobierno en 2015 hasta principios de 2017, donde supuestamente habló con la prensa para ayudar a dar forma a las noticias a favor de Comey, aunque Richman ha dicho que Comey nunca le pidió que hablara con la prensa.

El presidente del Comité Judicial del Senado Chuck Grassley, republicano de Iowa, había preguntado a Comey en una audiencia en mayo de 2017 si "alguna vez había sido una fuente anónima en informes de noticias sobre asuntos relacionados con la investigación de Trump o la investigación de Clinton."

Comey respondió: "Nunca".

Grassley preguntó entonces si Comey había "autorizado alguna vez a otra persona del FBI a ser una fuente anónima en informes de noticias sobre la investigación de Trump o la investigación de Clinton."

Comey volvió a testificar: "No".

Cuando se le preguntó si alguna información clasificada "relacionada con el presidente Trump o sus asociados" había sido alguna vez desclasificada y compartida con periodistas, Comey dijo: "No que yo sepa".

Si bien ese testimonio de Comey probablemente cae fuera del plazo de prescripción para una acusación de declaraciones falsas, directamente lo redobló en otra comparecencia ante el Comité Judicial del Senado el 30 de septiembre de 2020.

Durante esa audiencia, el senador Ted Cruz, republicano de Texas, sacó a colación a McCabe al presionar a Comey sobre si alguna vez había autorizado filtraciones a los medios.

"Ahora, como usted sabe, el señor McCabe, que trabaja para usted, ha declarado pública y repetidamente que filtró información al Wall Street Journal y que usted estaba directamente al tanto de ello y que lo autorizó directamente", dijo Cruz. "Ahora, lo que el señor McCabe está diciendo y lo que usted testificó ante este comité no pueden ser ambos ciertos. Uno u otro es falso. ¿Quién dice la verdad?".

Comey respondió: "Sólo puedo hablar de mi testimonio. Me atengo al testimonio que usted resumió que di en mayo de 2017".

"¿Así que su testimonio es que nunca autorizó a nadie a filtrar? Y el señor McCabe, si dice lo contrario, no está diciendo la verdad, ¿es correcto?" preguntó Cruz.

Comey respondió: "De nuevo, no voy a caracterizar el testimonio de Andy, pero el mío es el mismo hoy."

Just the News informó este verano de que los agentes del FBI sí forzaron la admisión de que Comey utilizó un conducto especial a un escritor del New York Times, ganador de un premio Pulitzer, en su intento de pulir su imagen y presionar para que un fiscal especial acabara con Trump.

Richman admitió a los agentes que se comunicaba de forma rutinaria en nombre de Comey, su amigo de toda la vida, con el reportero del Times Michael Schmidt, cuyo trabajo figuraba entre los reportajes del diario ganadores del Pulitzer sobre la saga del Rusiagate. El objetivo, dijo Richman al FBI, era "corregir historias críticas" con Comey y el FBI y "dar forma a la futura cobertura de prensa."

Richman insistió a los agentes federales que no creía haber confirmado o proporcionado inteligencia clasificada a los reporteros, pero dijo que no podía estar 100% seguro, dicen los memorandos, señalando que sólo podía hacer su negación de la filtración "con un descuento."

Just the News también informó este pasado verano de que los fiscales federales reunieron pruebas de más lugartenientes de Comey de que autorizó la filtración de información clasificada a los periodistas justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, pero se negaron a presentar cargos criminales.

Se desconoce qué papel podrían desempeñar en la acusación contra Comey las revelaciones que implican al exconsejero general del FBI James Baker y al exjefe de gabinete de Comey James Rybicki.

Comey dijo en Instagram tras el anuncio de la acusación el mes pasado que "mi corazón está roto por el Departamento de Justicia, pero tengo una gran confianza en el sistema judicial federal." El jefe despedido del FBI añadió: "Y soy inocente. Así que tengamos un juicio. Y mantengamos la fe".

© Just The News.