“Un gran honor": Trump celebra el ataque al submarino cargado de drogas en el Caribe y anuncia la repatriación de los dos sobrevivientes

El mandatario republicano se refirió al ataque, destacando el operativo como un "gran honor" en la lucha contra el narcotráfico.

Trump saliendo de la Casa Blanca/ Mandel Ngan

Agustina Blanco
Agustina Blanco

Los dos sobrevivientes del ataque militar contra un submarino que transportaba drogas en el Caribe serán enviados a Ecuador y Colombia, sus países de origen, según anunció el sábado el presidente Donald Trump

El mandatario republicano confirmó detalles del hecho del jueves en una publicación en su plataforma Truth Social, destacando el operativo como un "gran honor" en la lucha contra el narcotráfico.

Según Trump, la embarcación estaba "cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales", confirmados por inteligencia estadounidense, y navegaba por una ruta conocida de tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

"Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico", escribió Trump en su mensaje en redes sociales. "La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales". 

El presidente añadió que, de haber llegado a puerto, el cargamento podría haber causado la muerte de al menos 25.000 estadounidenses. Además, reveló que dos personas a bordo murieron en el ataque, elevando el saldo del hecho a dos muertos y dos sobrevivientes. 

La campaña de Trump contra las drogas y el narcotráfico

El presidente Donald Trump ha impulsado esta ofensiva como pilar de su estrategia para combatir el narcotráfico, incluyendo la autorización aparente de operaciones de la CIA en Venezuela

En declaraciones del miércoles, señaló que estas misiones buscan presionar la tiranía de Nicolás Maduro, calificado por Washington como ilegítimo y responsable del cártel de los Soles

La región del Caribe apoya a Trump

La región del Caribe, particularmente frente a las costas venezolanas, registra un aumento notable en la vigilancia y en los enfrentamientos armados.

En ese sentido, los países de la región han expresado su completo apoyo a las medidas y se han alineado con la decisión para combatir a los cárteles del mandatario republicano.

