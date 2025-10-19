“Un gran honor": Trump celebra el ataque al submarino cargado de drogas en el Caribe y anuncia la repatriación de los dos sobrevivientes
El mandatario republicano se refirió al ataque, destacando el operativo como un "gran honor" en la lucha contra el narcotráfico.
Los dos sobrevivientes del ataque militar contra un submarino que transportaba drogas en el Caribe serán enviados a Ecuador y Colombia, sus países de origen, según anunció el sábado el presidente Donald Trump.
El mandatario republicano confirmó detalles del hecho del jueves en una publicación en su plataforma Truth Social, destacando el operativo como un "gran honor" en la lucha contra el narcotráfico.
Política
Detienen a dos de los sobrevivientes de la embarcación con drogas en el Caribe
Agustina Blanco
Según Trump, la embarcación estaba "cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales", confirmados por inteligencia estadounidense, y navegaba por una ruta conocida de tránsito de drogas hacia Estados Unidos.
"Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico", escribió Trump en su mensaje en redes sociales. "La inteligencia estadounidense confirmó que este buque estaba cargado principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales".
El presidente añadió que, de haber llegado a puerto, el cargamento podría haber causado la muerte de al menos 25.000 estadounidenses. Además, reveló que dos personas a bordo murieron en el ataque, elevando el saldo del hecho a dos muertos y dos sobrevivientes.
La campaña de Trump contra las drogas y el narcotráfico
El presidente Donald Trump ha impulsado esta ofensiva como pilar de su estrategia para combatir el narcotráfico, incluyendo la autorización aparente de operaciones de la CIA en Venezuela.
Mundo
Presión máxima contra Maduro: Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA en Venezuela
Emmanuel Alejandro Rondón
En declaraciones del miércoles, señaló que estas misiones buscan presionar la tiranía de Nicolás Maduro, calificado por Washington como ilegítimo y responsable del cártel de los Soles.
La región del Caribe apoya a Trump
En ese sentido, los países de la región han expresado su completo apoyo a las medidas y se han alineado con la decisión para combatir a los cárteles del mandatario republicano.