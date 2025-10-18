Trump presiona por una negociación con Rusia tras reunirse con Zelenski: ¡Que ambos reclamen victoria!

Publicado por Sabrina Martin 17 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump envió un mensaje directo a Kiev y Moscú tras reunirse este viernes en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski. En una declaración publicada en su plataforma Truth Social después del encuentro, Trump pidió el fin inmediato del conflicto y llamó a Ucrania y Rusia a negociar.

“[Fue una reunión] muy interesante y cordial, pero le dije, como también se lo sugerí firmemente al presidente Putin, que ya es hora de detener la matanza y llegar un acuerdo”, escribió Trump.

¡Que ambos reclamen victoria!

En su mensaje, Trump propuso poner un alto a la guerra utilizando las posiciones actuales en el campo de batalla como base provisional. “Ya se ha derramado suficiente sangre y las fronteras territoriales han quedado definidas por la guerra y el coraje”, dijo. “Deben detenerse donde están. ¡Que ambos reclamen la victoria, que la historia decida!”, agregó.

El presidente también pidió el fin de los gastos internacionales destinados al conflicto. “No más disparos, no más muertes, no más sumas de dinero vastas e insostenibles”, escribió.

Trump reiteró además que la guerra no habría ocurrido bajo su Administración: “Esta es una guerra que nunca habría empezado si yo hubiera sido presidente”. Y cerró su declaración con un llamado a las tropas en el frente: “Miles de personas están siendo masacradas cada semana ¡Basta ya! vuelvan a casa con sus familias en paz”.