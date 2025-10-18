Nobel de la Paz María Corina Machado en VOZ News: “Venezuela será el primer aliado de la seguridad de Estados Unidos cuando logremos la transición”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de octubre, 2025

En una entrevista exclusiva con Karina Yapor, presentadora y productora ejecutiva de VOZ News, la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado respaldó las operaciones antinarcóticos en el Caribe y cuestionó al régimen de Nicolás Maduro por intentar mantener el poder a cambio de las riquezas del país.

Durante la conversación con Yapor, Machado planteó que, una vez se obtenga la transición, Caracas será un socio estratégico de Washington en términos económicos y geopolíticos y anticipó un retorno masivo de migrantes venezolanos.

Las operaciones antinarcóticos lideradas por la Administración Trump en el Caribe marcan el momento actual de las relaciones entre Washington y Caracas. Machado, al Igual que la Casa Blanca, las enmarca como respuesta necesaria a una “guerra” contra el narcoterrorismo que —asegura— el régimen de Maduro abrió contra los venezolanos y las democracias occidentales, expresando su pleno respaldo a la cooperación con Estados Unidos para cerrarla.

“Mira, esto es una guerra, Karina, que Maduro nos declaró a los venezolanos en primer lugar. Una guerra no queríamos y donde se aplicó terrorismo de estado. Asesinando, torturando y desapareciendo inocentes. Y una guerra que le ha declarado también a las naciones democráticas de occidente con su narcoterrorismo hacia afuera”, dijo Machado.

“Ellos creyeron que la impunidad iba a estar allí siempre, y la impunidad se acabó. Así como Maduro inició esta guerra, los venezolanos necesitamos y le hemos pedido a la comunidad internacional y al Gobierno de los Estados Unidos que nos ayude a terminar con esta guerra, porque nosotros queremos paz… solo puede haber paz si hay libertad, y solo habrá libertad si hay fuerza, fuerza moral, fuerza espiritual y, desde luego, fuerza física”.

Luego, dirigiéndose directamente al público estadounidense, Machado insistió en que la crisis venezolana es también un problema de seguridad nacional para EEUU, no solo por la droga que se trafica directamente de Venezuela a EEUU, sino también las bandas criminales ligadas al régimen, como el Tren de Aragua, que operan en toda la región.

“Mira, yo creo que este es un momento en el cual las américas, estamos todos unidos… el régimen de Maduro es una amenaza real para la seguridad de los Estados Unidos y de todas las naciones de en nuestro hemisferio (…) Pensar lo que viene una vez que logremos esta transición y Maduro salga del poder es algo extraordinario. Venezuela se va a convertir en el primer aliado de la seguridad de los Estados Unidos (…) Venezuela está en el corazón de las Américas, vamos a desmontar estas amenazas, vamos a expulsar estos agentes de Irán y de Rusia. Y podremos lograr que esos millones de migrantes regresen a nuestro país. El día que salga Maduro, empezaremos, Karina, a ver cientos de miles de venezolanos regresando a casa”.

“La historia será implacable”, dice Machado

Cuestionada sobre los respaldos del presidente colombiano Gustavo Petro y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Machado fue clarísima:

“El apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua es colocarse del lado de la gente y de la justicia (…) Por otro lado están los criminales en una estructura criminal que es el narcoterrorismo. No hay punto medio. O estás con el pueblo de Venezuela, Cuba y Nicaragua, con la democracia y la libertad, o se apoya una estructura criminal (…) la historia será implacable”.

Machado dice que ofrecimientos de riqueza por parte de Maduro son síntomas de “desesperación”

Sobre el reportaje del New York Times que describe ofrecimientos económicos del chavismo a Washington a cambio de mantenerse en el poder, la dirigente apuntó al cinismo y remarcó que Maduro no puede negociar, ya que lo que interesa hoy en la Casa Blanca es el desmantelamiento del crimen transnacional, y Maduro no puede ofrecer dicha acción porque es la cabeza de la estructura criminal.

“Estos son los que se llenan la boca de hablando de antiimperialismo y soberanía, y son capaces de ofrecerle de la manera más burda todos los recursos de Venezuela para salvar sus pellejos, a pesar de que el país se entierre”, afirmó Machado.

“Lo que pasa es que hay una sola cosa que Nicolás Maduro no puede ofrecer, y es desmantelar la estructura narcoterrorista de la cual es cabeza. Su alianza a grupos terroristas, el tráfico de minerales, de oro, de armas, de personas (…) la posición de esta coalición antinarcóticos internacional es un tema de seguridad nacional y de seguridad hemisférica. No es un tema de dinero, es un tema de seguridad y de las vidas”.