Donald Trump promociona las memorias de Giorgia Meloni: "Este libro explora su camino de fe, familia y amor por la patria"

Publicado por Carlos Dominguez 17 de octubre, 2025

Esta semana, el presidente Donald Trump elogió públicamente la edición estadounidense de I Am Giorgia: My Roots, My Principles ("Yo soy Giorgia: Mis raíces, mis principios"), la autobiografía de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el prólogo está firmado por Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente.

En su cuenta de Truth Social, Donald Trump felicitó a la primera ministra por el gran trabajo que está realizando en Italia, afirmó que Meloni es una "inspiración para todos" e invitó a sus seguidores a comprar el libro.

“Giorgia Meloni, la GRAN primera ministra de Italia, ha escrito un nuevo libro”, anunció el presidente en su publicación. “Giorgia está haciendo un trabajo increíble para el maravilloso pueblo italiano y este libro explora su camino de fe, familia y amor por la patria, que le ha dado la sabiduría y el coraje necesarios para servir a su nación y enorgullecer a su pueblo. Es una inspiración para todos. ¡Compre su copia hoy mismo!”.

Tras el elogio del líder republicano y la amplia promoción gratuita de su libro, Giorgia Meloni respondió agradeciéndole el gesto.

"¡Muy amable, amigo mío! Creo que es importante que la gente sepa quién es uno y de dónde viene para que comprueben si es sincero en su trayectoria política", escribió la primera ministra.

De un barrio de clase trabajadora a primera ministra

En sus memorias, Giorgia Meloni habla por primera vez de sí misma en profundidad. Revisita sus raíces, su infancia y su relación con su madre Anna, su hermana Arianna, sus abuelos Maria y Gianni, y el dolor de la ausencia de su padre.

Asimismo, la primera ministra italiana comparte su pasión por la política, la cual la llevó desde el barrio obrero de Garbatella, en Roma, hasta el Gobierno como ministra, y posteriormente a liderar Fratelli d'Italia (FdI) y los Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo.

"He visto a demasiada gente hablar de mí y de mis ideas como para no darme cuenta de lo lejos que mi vida y yo estamos realmente de la historia que se cuenta. Así que decidí abrirme, contar en primera persona quién soy, en qué creo y cómo he llegado hasta aquí", se lee en la solapa del libro.

Las memorias de Giorgia en español

El libro de Meloni fue originalmente publicado en mayo de 2021 por la editorial Rizzoli, antes de que se convirtiera en primera ministra de Italia; la edición en español se publicó en 2023 y contó con un prólogo firmado por Santiago Abascal, líder del partido conservador español Vox.

"Sus ideas, sus empeños y sus afectos nacen de experiencias cotidianas en entornos naturales, del calor del roce con su pueblo; y esa es la razón por la que Giorgia Meloni resulta tan atrayente para los italianos y tan difícil de clasificar para los periodistas, tertulianos o académicos", se lee en un fragmento del prólogo firmado por Abascal.