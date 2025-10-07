El fenómeno Meloni: la primera ministra que supo cambiar el juego político en Italia

Publicado por Carlos Dominguez 7 de octubre, 2025

El diario británico The Telegraph se refirió recientemente a la transformación positiva que ha experimentado Italia bajo el mandato de la primera ministra Giorgia Meloni como "el milagro de Meloni".

Luego de tres años en el poder, la líder conservadora ha logrado devolver la credibilidad internacional al país, atraer inversiones extranjeras e incrementar los niveles de empleo. Italia, que durante años fue considerada la enferma de Europa, es ahora vista como un centro de estabilidad política y económica en medio de un continente sacudido por la crisis y la incertidumbre.

Hay que recordar que antes de la elección de Meloni en septiembre de 2022, hubo advertencias por parte de muchos medios y figuras políticas del establishment de que la italiana podía convertirse en una Mussolini moderna, debido a los supuestos orígenes fascistas de su partido Hermanos de Italia. Sin embargo, a pesar de esta narrativa inicial, la primera ministra ha sabido ganarse el respeto de sus oponentes y ha logrado navegar con éxito tanto los problemas internos que atraviesa su país como las turbulentas aguas de la política exterior.

El ascenso de Meloni, que con los años pasó de ser una figura política controvertida y marginal a una gigante de la escena política mundial, resulta notable. A pesar del estigma que la rodeaba, la líder italiana "ha virado hacia el sentido común y la corriente dominante en muchos ámbitos", declaró Bobby McDonagh, exembajador irlandés en Italia, a The Telegraph.

Italia, un 'oasis de estabilidad' en un Europa en crisis

De acuerdo a los datos, los mercados consideran que Meloni ha proporcionado tres años de estabilidad política, un logro importante en un país en donde los primeros ministros suelen durar muy poco tiempo.

Guido Tabellini, catedrático de Economía de la Universidad Bocconi de Milán, dijo a The Telegraph que el Gobierno de Meloni "ha seguido una estrategia política y económica simple y eficaz: mantener bajo control el gasto público y colaborar con Bruselas".

"La estrategia ha dado sus frutos. El gasto público crece menos que la media de la eurozona, el empleo aumenta e Italia es vista como un oasis de paz en un mundo sacudido por las crisis", añadió.

Luego de la pandemia de COVID-19, Italia recibió, a través del programa Next Generation EU, aproximadamente 209.000 millones de euros destinados a su recuperación: 85.000 millones en transferencias (subvenciones) y 124.000 millones en préstamos a bajo interés, lo que ha permitido al Gobierno de Meloni administrar estos recursos hábilmente con el objetivo de destinarlos a inversiones y a la recuperación económica de Italia.

Meloni en el 75º aniversario de la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)ZUMAPRESS.com / Cordon Press.

De acuerdo al instituto estadístico Istat, el crecimiento del PIB en Italia será de +0,6% en 2025 y +0,8% en 2026, y el incremento del empleo en términos de equivalentes a tiempo completo será de +1,1% en 2025 y +1,2% en 2026.

Asimismo, Italia proyecta un déficit anual inferior al 3,0% del PIB para 2025, según el Documento de Planificación de las Finanzas Públicas aprobado por el Gobierno, muy por debajo del 5,7% que se espera que acumule Francia, o el del 5,8% del Reino Unido.

Por otra parte, los resultados de la encuesta EY Attractiveness Survey Italy revelan un crecimiento del 5 % de la inversión extranjera directa (IED) en Italia en 2024, en comparación con 2023, con 224 proyectos de IED anunciados en 2024, frente a los 214 del año anterior. Este dato representa una tendencia contraria a la del contexto europeo, donde se ha registrado un descenso del 5 % para 2024, tras un dato similar registrado en 2023.

Meloni tampoco ha dudado en atraer a grandes patrimonios internacionales. El régimen fiscal de 200.000 euros —que permite tributar mediante una cuota fija anual sobre las rentas procedentes del extranjero— ha convertido a Milán en un refugio para numerosos británicos que buscan proteger su patrimonio, especialmente ante las políticas fiscales más estrictas propuestas por el Partido Laborista en el Reino Unido.

El Gobierno italiano también ha logrado reducir drásticamente el número de inmigrantes que llegan en barco desde las costas del norte de África. En lo que va de año, 49.000 inmigrantes irregulares han llegado a sus costas, frente a los 130.000 del mismo periodo en 2023.

Meloni transmite "seriedad y fiabilidad"

La primera ministra italiana ha sabido restaurar la credibilidad de su país en el ámbito internacional, por su apoyo a la alianza occidental liderada por el presidente Donald Trump en la lucha de Ucrania contra la invasión rusa, y por establecer sólidas relaciones con líderes mundiales tan políticamente opuestos como lo son el líder republicano y la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"Creo que el secreto de su éxito es su seriedad y fiabilidad. Estudia cada expediente hasta el más mínimo detalle. Es increíblemente trabajadora. Tiene un buen sentido de la ironía, pero también es muy autocrítica", declaró a The Telegraph una persona del Gobierno estrechamente vinculada a la coalición.

JD Vance y Giorgia Meloni en el Palacio Chigi de Roma.AP / Cordon Press.

Por otra parte, en mayo, el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvieron una reunión trilateral con Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen, en el Palazzo Chigi de Roma.

Tras la reunión, el vicepresidente identificó dos cualidades que la convierten en una hábil operadora política. "La primera es que sabe escuchar muy bien. Así que si hay dos personas que no están de acuerdo en algo, ella intenta entender de dónde vienen ambas, y es lo suficientemente perspicaz como para entenderlo", dijo.

"Lo segundo es que es extraordinariamente directa. Me recuerda un poco a [su esposa] Usha en ese sentido, en el que puede transmitir un mensaje extraordinariamente directo sin resultar ofensiva. Eso es sólo una habilidad, ¿verdad? Hay una habilidad en ser directo con alguien pero sin levantar la guardia", añadió Vance.

Italia envejece con una crisis en el horizonte

A pesar de la buena gestión gubernamental de Meloni; el crecimiento económico sigue siendo modesto. Según el Gobierno, será del 0,5% este año.

Por otra parte, de acuerdo a The Telegraph, la tasa de fecundidad en Italia se ha desplomado hasta el 1,18, por debajo de la media de la UE (1,38) y de la cifra de 2,1 necesaria para que la población se mantenga estable.

El Gobierno ha admitido que la situación es desesperada. "Italia envejece, la natalidad disminuye, zonas enteras del país se vacían. Estas cifras despiadadas deben convertirse en un acicate para la acción", declaró Giancarlo Giorgetti, ministro de Economía, durante el verano.

A esto se le suma la cuestión de la deuda nacional, la segunda más alta de la eurozona después de Grecia. Se espera que aumente hasta casi el 137,6% del PIB en 2026, frente al 136,9% en 2025.