Zohran Mamdani mantiene su discurso socialista y contra los ricos frente a líderes empresariales de Nueva York

Publicado por Williams Perdomo 16 de julio, 2025

Zohran Mamdani no oculta su agenda socialista. El polémico candidato demócrata para la alcaldía de Nueva York se mantuvo firme en su postura durante un esperado encuentro con líderes empresariales de la Gran Manzana este martes, reforzando su plan de aumentar sus impuestos a los ricos, si es elegido.

El demócrata, que el mes pasado dijo que los multimillonarios no deberían existir, conversó con aproximadamente 100 directores ejecutivos convocados por la Asociación para la Ciudad de Nueva York a pedido suyo, para el primero de dos días de reuniones programadas con grandes empresarios.

Durante el encuentro, Mamdani respondió preguntas sobre su posición socialista/comunista respecto a diversos temas y sus comentarios antiisraelíes. Una fuente contó al New York Post que al ser preguntado sobre su intención de golpear a los ricos y a las corporaciones, el socialista aseguró que en el pasado se habían aumentado los impuestos a esos grupos sin que eso resultara en un éxodo de las personas con altos ingresos de la Gran Manzana.

"No se apartó de ninguna posición política, aunque lo hizo de manera no confrontativa (...) Se nota que es un buen político. Tenía mucha confianza en sí mismo", dijo la fuente.

Además, se supo que de lo que sí intentó alejarse fue de su uso anterior de la frase "apoderarse de los medios de producción", un concepto marxista. Alegó, de manera indirecta, a que se trató de un error de principiantes. Sin embargo, para algunos asistentes a la reunión, Mamdani “habla mucho y dice tan poco”.

Comentarios sobre Israel

Las fuentes indicaron que la reunión fue ignorada por el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon —miembro del directorio de la Partnership—, que se excusó alegando un conflicto de agenda. Pero no fue el único, otros ejecutivos importantes de Wall Street no asistieron al encuentro, en su lugar optaron por enviar representantes de menor rango.

Las fuentes señalaron que al ser cuestionado por líderes empresariales sobre el controvertido lema antiisraelí “globalizar la intifada”, Mamdani respondió que no recomendaba su uso. Por su parte, Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer y de origen judío, cuestionó a Mamdani por emplear el término “genocidio” para referirse a la defensa de Israel.

La inseguridad en la ciudad

Al hablar sobre la inseguridad en la ciudad y el robo a tiendas, el socialista dejó ver aún más su propuesta vacía al iniciar una larga discusión sobre las personas con enfermedades mentales. "Uno se rasca la cabeza y dice: 'no respondió a la pregunta. A menos que crea que todos los que roban en tiendas tienen una enfermedad mental'", resaltó una fuente.

"Mamdani habla muy bien, concisamente. Es muy organizado. Es fácil caer en la trampa de no obtener respuesta a tu pregunta", agregó.

El socialista dejó a más de uno pensando...

Las fuentes coincidieron en que el dirigente socialista logró sortear la reunión sin cometer errores políticos, dejando a varios magnates con la duda de si podrían trabajar con un comunista confeso.

"No actúa como si lo tuviera todo bajo control, pero sí dice: 'Si llego a ser alcalde', de una manera que hizo pensar a la gente: 'Oh, sí que podría ser alcalde'. Entonces, ¿luchamos contra él o colaboramos con él? Creo que muchos pensaban que podían colaborar con él", resaltó una fuente.

Finalmente, Kathryn Wylde, directora ejecutiva de Partnership for New York City, declaró a The Post que Mamdani logró "aliviar ciertos temores" entre los más importantes del sector empresarial que asistieron al evento.