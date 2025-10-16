El Departamento de Transporte retiene fondos federales a California por incumplir el requisito de inglés para camioneros

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy Roberto Schmidt / AFP

Publicado por Sabrina Martin 15 de octubre, 2025

El Departamento de Transporte (DOT) anunció que retendrá 40,7 millones de dólares en fondos federales destinados a seguridad vial en California, argumentando que el estado incumple la ley federal que exige competencia en el idioma inglés para conductores de vehículos comerciales.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la decisión responde a la falta de cooperación del gobierno estatal con los estándares nacionales de seguridad.

“Este verano, les aviso a los estados: hagan cumplir los requisitos de inglés de la Administración Trump o los cheques dejarán de llegar”, advirtió Duffy en un comunicado oficial. Señaló además que la responsabilidad recae en el gobernador demócrata Gavin Newsom: “La insistencia del gobernador en obstruir la ley federal me ha atado de manos”.

Duffy añadió que California es la única jurisdicción en desacato:

“California es el único estado del país que se niega a garantizar que los conductores de camiones puedan leer las señales de tránsito y comunicarse con las autoridades”.

El requisito de inglés está respaldado por una orden ejecutiva

En mayo, Duffy

El conflicto se origina tras la orden ejecutiva firmada en abril por el presidente Donald Trump, que exige que los conductores de camiones comerciales demuestren competencia en inglés. Dos meses antes, el mandatario ya había firmado otra orden designando al inglés como idioma nacional.En mayo, Duffy emitió una instrucción para alinear la política de la Administración Federal de Seguridad Motorizada (FMCSA) con la orden presidencial. Los recursos retenidos pertenecen al Programa de Asistencia para la Seguridad de Autotransportistas (MCSAP), que financia inspecciones de carretera, auditorías de empresas de transporte y programas estatales de cumplimiento.

Disputa por la política

La tensión aumentó en agosto, cuando Duffy advirtió a California, Washington y Nuevo México que enfrentarían sanciones si no enviaban planes correctivos en un plazo de 30 días para ajustarse a la ley federal.

Al concluir el plazo, el 25 de septiembre, Alicia Fowler, asesora legal de la Agencia de Transporte de California, envió una carta al DOT defendiendo la postura del estado. En el documento, Fowler sostuvo que todas las pruebas para obtener una licencia comercial en California se realizan en inglés y aseguró que el estado verifica la comprensión del idioma antes de emitir licencias.

El DOT mantiene congelados los fondos mientras evalúa la respuesta de California. El choque político y legal entre ambas administraciones continúa abierto.