El Gobierno Trump adelantó que la ayuda total a Argentina podría llegar a los 40.000 millones de dólares

Scott Bessent, en Madrid (España) antes de reunirse con el vice primer ministro de China AFP.

Publicado por Williams Perdomo 15 de octubre, 2025

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el miércoles que el Gobierno trabaja con el sector privado en un nuevo plan de ayuda de 20.000 millones de dólares para apoyar a Argentina.

"Estamos trabajando en una línea de crédito de 20.000 millones (de dólares) que sería complementaria de nuestra línea de intercambio de divisas (swap), con bancos privados y fondos soberanos, que creo que estaría más orientada al mercado de deuda", dijo a periodistas en Washington.

"Así que eso sería un total de 40.000 millones para Argentina", resumió.

Bessent ya anunció hace seis días un intercambio de divisas o "swap" por un monto de 20.000 millones para respaldar al peso, vapuleado en los mercados.

Compra de pesos argentinos También anunció que el Tesoro estadounidense había comenzado a comprar directamente pesos argentinos.



El miércoles afirmó que estas intervenciones directas de Estados Unidos en el mercado cambiario continuaban, con compras "esta misma mañana".



El día anterior, el presidente Donald Trump sacudió a los mercados al amenazar con cortar el apoyo a Argentina si su aliado, el presidente Javier Milei, sufría un revés en las elecciones legislativas a finales de mes.

Bessent puntualizó con los periodistas esas declaraciones: el apoyo estadounidense se mantendrá siempre y cuando Milei pueda ejercer su veto a iniciativas legislativas.

Milei se reúne con Trump en Washington en medio de la crisis argentina



El presidente argentino Javier Milei mantuvo este martes su primera reunión oficial con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.

El líder argentino llegó a Washington en medio de una crisis político-económica que amenaza con desestabilizar su Gobierno. Durante la reunión, ambos presidentes intercambiaron elogios y reafirmaron su sintonía ideológica.

La situación en Argentina



Mientras tanto, en Buenos Aires, la tensión política y económica sigue en aumento. El reciente revés legislativo en un Congreso dominado por la oposición desató una crisis de confianza en los mercados. Votantes en la provincia de Buenos Aires expresaron su frustración ante la contracción económica y los escándalos de corrupción que rodean al líder argentino, erosionando su capital político.

La reacción de los inversores fue inmediata: venta masiva de bonos argentinos y una fuerte salida del peso, lo que aceleró la pérdida de reservas del Tesoro. En respuesta, el Gobierno intervino para defender la moneda dentro de la banda cambiaria establecida en el reciente acuerdo de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).