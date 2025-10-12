Brechas en el discurso demócrata anti-ICE: Un concejal de Chicago apunta que el caos provocado por los vándalos prueba "por qué necesitamos a la Guardia Nacional más que nunca"

Publicado por Israel Duro 12 de octubre, 2025

El discurso belicista y anti-ICE de los líderes demócratas de Illiois y Chicago contra las redadas de inmigrantes ilegales y el despliegue de la Guardia Nacional en la Ciudad de los Vientos para combatir el crinen se resquebraja. El concejal Raymond Lopez, miembro del Consistorio por el Partido Azul, denunció que los vándalos que atacan a agentes espoleados por la retórica de sus compañeros de formación están demostrando "por qué necesitamos la Guardia Nacional ahora más que nunca".

En una entrevista con The New York Post, López lamentó que "La política de esta ciudad y el hiperprogresismo nos están acercando al precipicio con una escalada que no creo que ninguno de nosotros quiera ver realmente. El gobernador, el alcalde, con un guiño y un movimiento de cabeza, dijeron a todo el mundo que protestara pacíficamente. Y hemos visto desarrollarse exactamente lo contrario".

"Personas que eligen intentar atacar a los agentes de la ley aquí en la ciudad de Chicago"

Con ello, los demócratas y activistas de izquierda radical "estamos argumentando por qué necesitamos a la Guardia Nacional ahora más que nunca, con personas que eligen intentar atacar a los agentes federales de la ley aquí en la ciudad de Chicago".

Para el concejal, Pritzker y Johnson "están jugando al juego de la gallina con la vida de otras personas", cuando ambos deberían coordinarse con el gobierno federal para retirar a los criminales "quirúrgicamente" de circulación.

López culpa a los demócratas del despliegue de la Guardia Nacional

López también acusó directamente a ambos políticos demócratas de haber hecho que Trump se decidiese a mandar a los militares con acciones como que el Departamento de Policía de Chicago ordenara a los agentes que no respondieran a las llamadas de auxilio de los agentes federales.

"Si no vamos a permitir que las fuerzas del orden protejan [al ICE] y mantengan la paz con nuestros residentes, entonces el presidente de los Estados Unidos definitivamente va a tomar esa medida. No podemos permitir que nuestra ciudadanía piense que puede levantarse en armas contra el Gobierno federal y no sufrir consecuencias".