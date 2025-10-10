El FBI afirma que China "tiene en el punto de mira" el sistema del río Mississippi

Publicado por Nolan Mckendry | The Center Square 10 de octubre, 2025

En una reunión en julio con el Consejo de Exportación del Distrito de Luisiana, el agente del FBI de Nueva Orleans Benjamin Dreessen hizo una serie de serias advertencias sobre la amenaza de China al comercio estadounidense, incluyendo que China está "apuntando al sistema del río Mississippi".

Dreessen advirtió que el plan quinquenal de China incluye esfuerzos para obtener control monopolístico sobre industrias globales clave mediante "procuración de la propiedad intelectual de otros".

Dreessen dijo que la estrategia se extiende a las vías navegables interiores de Estados Unidos y a los principales puertos. Según la descripción de sus declaraciones, Dreessen dijo a los miembros del consejo que las entidades chinas tienen cada vez más en el punto de mira los principales puertos del sur de Luisiana, que sirven de puerta de entrada al resto de la red fluvial y al interior de Estados Unidos. Dreessen también mencionó ciudades importantes como San Luis y Chicago.

El Center Square no tuvo éxito antes de su publicación al obtener comentarios de Dreessen.

El comercio entre Nueva Orleans y China ha surgido en la última década, según datos del Departamento de Transporte y Desarrollo de Luisiana, con un tonelaje de carga que ha aumentado considerablemente a medida que China se convertía en uno de los socios comerciales extranjeros de más rápido crecimiento de la ciudad.

Entre 2014 y 2023, el estado registró un aumento del 387% en el total de unidades equivalentes a 20 pies cargadas - casi un salto de cinco veces en el volumen de comercio entre Nueva Orleans y China.

Según el acta, China está tratando de asegurarse el acceso y el control sobre las cadenas de suministro estadounidenses. Advirtió de que estos puntos de apoyo económico podrían aprovecharse para ejercer influencia política, recabar información de inteligencia y posibles perturbaciones del comercio estadounidense.

En términos más generales, Dreessen señaló que China está "anticipando un gran conflicto con EEUU" y está trabajando para interferir con el Ejército estadounidense, "inducir el pánico" e "impedir la toma de decisiones en la Casa Blanca".

Sobre la protección de las empresas frente al robo chino de propiedad intelectual, el acta señalaba que "no se puede hacer mucho".

Los legisladores y las agencias federales han descrito cada vez más la estrategia china como una en la que el Gobierno controla férreamente los principales canales de comercio e inversión. Las políticas de Pekín a menudo exigen que las empresas estadounidenses se asocien con empresas de propiedad estatal y transfieran tecnología patentada para acceder a los mercados chinos, una práctica que se observa en sectores que van desde el aeroespacial hasta los semiconductores.

Ejemplos citados por analistas del Congreso incluyen empresas estadounidenses que se asocian con empresas chinas para desarrollar y comercializar tecnología china. Entre los ejemplos citados por analistas del Congreso figuran la asociación de empresas estadounidenses con chinas para desarrollar el avión de pasajeros C-919, la financiación estatal de la fabricación de semiconductores para reducir la dependencia de proveedores extranjeros, y los mandatos gubernamentales que exigen la localización de las cadenas de suministro de baterías para vehículos eléctricos. China también ha ampliado el control de minerales críticos, productos farmacéuticos y biotecnología mediante adquisiciones en el extranjero e inversiones respaldadas por el Estado.

En el sector energético, las compras chinas de gas natural licuado estadounidense han incluido a veces inversiones en terminales de exportación estadounidenses, lo que ha aumentado la exposición de Pekín a las infraestructuras energéticas estadounidenses y su posible influencia en ellas.

