Shutdown demócrata: Jeffries rechaza una propuesta para prorrogar el Obamacare un año mientras los servicios esenciales comienzan a verse afectados

Los líderes demócratas dieron una muestra más de que llevarán su pulso político contra Donald Trump lo más lejos posible, a pesar del sufrimiento que el cierre de Gobierno provoque en los ciudadanos, que ya han comenzado a sufrir sus consecuencias en servicios esenciales como los aeropuertos. Mientras que los senadores del Partido Azul continúan tumbando las propuestas conservadoras, el líder del minoría en la Cámara de representantes, Hakeem Jeffries calificó como "irrisoria" la propuesta conservadora de extender un año los subsidios del Obamacare a cambio de aprobar una resolución continua que permita la reapertura.

La propuesta había sido ofrecida por la representante del Partido Republicano de Virginia, Jen Kiggans, que propuso como punto de partida para relanzar las negociaciones con sus colegas demócratas una prórroga de un año de los subsidios de la Ley de Asistencia Asequible (ACA).

Los demócratas exigen una prórroga permanente del Obamacare

Éstos tienen como fecha de caducidad el 1 de enero, por lo que Kiggans ofrecía retrasar el vencimiento hasta finales de 2026. Los demócratas, sin embargo, están buscando extensiones permanentes de los créditos fiscales del Obamacare señalando que los republicanos ya extendieron de manera permanente los recortes de impuestos para los ricos a principios de este año, según The Hill.

"¿En qué mundo viven estos extremistas MAGA en este momento para pensar que los demócratas van a estar de acuerdo con una extensión de un año de un grupo de personas ... que acaba de extender permanentemente los recortes fiscales masivos para sus donantes multimillonarios? Es una propuesta irrisoria. No tiene sentido. La posición demócrata ha sido clara: prórroga permanente, y sigamos a partir de ahí".

El cierre de Gobierno ya se siente entre los ciudadanos

Mientras tanto, los ciudadanos ya se están viendo afectados por el shutdown en servicios esenciales. Por ejemplo, la FAA se está preparando para posibles interrupciones en el tráfico aéreo a nivel nacional durante horas de la noche, debido a la escasez de personal que actualmente afecta a varios de los principales centros de control del país y se están registrando retraso en varios vuelos.