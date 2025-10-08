El apoyo de Trump logra que su candidato republicano se imponga en una dura contienda distrital de Tennessee

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de octubre, 2025

El excomisionado de Servicios Generales del estado de Tennessee, Matt Van Epps, resultó ganador de la contienda republicana para ocupar el escaño dejado libre por el exrepresentante Mark Green, según notificaron Decision Desk HQ y la agencia de noticias The Associated Press en sus últimas proyecciones. Van Epps, quien obtuvo un sorpresivo respaldo de último minuto por parte del presidente Donald Trump, superó a un numeroso grupo de rivales en la primaria republicana, entre los que se encontraban importantes contendientes tales como el representante estatal Gino Bulso o incluso el exasesor legislativo del senador Mitch McConnell, Mason Foley.

Con su victoria, Van Epps se enfrentará de esta forma a la representante estatal demócrata Aftyn Behn en el mes de diciembre, luego de que varias proyecciones la dieran ya como ganadora de unas elecciones primarias en las que solo participaron cuatro candidatos para hacerse con la nominación demócrata. “¡Gracias al pueblo del centro y oeste de Tennessee! ¡Nuestra campaña respaldada por Donald J. Trump ganó por un margen aplastante esta noche! ¡Ahora, rumbo al 2 de diciembre! ¡Vamos a ganar las generales y mantener este escaño ROJO!”, escribió Van Epps en su cuenta de X.

Trump anunció su respaldo a Van Epps la semana pasada, tras señalar en una publicación en su cuenta de Truth Social que “como graduado de West Point y piloto de helicóptero del Ejército condecorado en combate, Matt conoce la SABIDURÍA y el VALOR que se requieren para defender a nuestro país”. De igual forma, el excomisionado de Servicios Generales del estado de Tennessee recibió también el respaldo de varios republicanos influyentes, entre los que se encontraban el presidente del Club for Growth, David McIntosh, y el mismísimo gobernador republicano del estado, Bill Lee.