Trump les exige a los demócratas ponerle fin al cierre de gobierno y ofrece llegar a un acuerdo sobre el sistema de salud

Publicado por Luis Francisco Orozco 6 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump manifestó este lunes, a través de su cuenta de Truth Social, su molestia con los demócratas por haber mantenido cerrado el Gobierno de los Estados Unidos, asegurando que dicha medida afectará a muchos estadounidenses. En su publicación, el mandatario republicano explicó que estaba dispuesto a trabajar con el Partido Demócrata en el tema de sus políticas de salud, siempre y cuando permitan la reapertura del Gobierno, exigiendo que dicha acción tenga lugar esta noche.

“Los demócratas HAN CERRADO el Gobierno de los Estados Unidos justo en medio de una de las economías más exitosas —incluido un mercado bursátil récord— que nuestro país haya tenido jamás. Esto, lamentablemente, ha afectado a muchos programas, servicios y otros elementos de la sociedad de los que dependen los estadounidenses, y no debería haber ocurrido. Estoy dispuesto a trabajar con los demócratas en sus fracasadas políticas de salud o en cualquier otro tema, pero primero deben permitir que nuestro Gobierno reabra. De hecho, ¡deberían reabrirlo esta misma noche!”, escribió Trump.

Los demócratas mantienen el cierre

La publicación del presidente tuvo lugar pocos minutos después de que una mayoría de senadores demócratas rechazara el quinto intento de los republicanos para aprobar un proyecto de ley provisional de financiamiento que pondría punto final al cierre del Gobierno. Tras una votación final de 52 a 42, el Senado bloqueó la resolución respaldada por Trump, garantizando de esta forma que el Gobierno permanezca sin fondos por séptimo día consecutivo el martes. La medida, la cual se quedó a tan solo ocho votos de superar el filibusterismo legislativo, mantendría al Gobierno financiado a los niveles previos al cierre hasta el 21 de noviembre.

Los únicos demócratas en apoyar dicha medida fueron los senadores John Fetterman, de Pensilvania, y Catherine Cortez Masto, de Nevada. Por su parte, el senador de Maine Angus King fue el único independiente en apoyar la medida, mientras que el senador de Kentucky Rand Paul fue el único republicano que rechazó el proyecto de ley.