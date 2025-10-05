Make Military Feared Again: la primera gran guerra de las tropas será contra el wokismo y la obesidad

Publicado por Israel Duro 5 de octubre, 2025

Donald Trump, de la mano de Pete Hegseth, ha dado un contundente puñetazo sobre la mesa para que el poderío militar de EEUU vuelva a ser temido y respetado. Así, la primera gran guerra a la que se enfrentarán las tropas será contra ellas mismas. O, más bien, contra la obesidad y la cultura woke, que ha infectado a la institución hasta extremos de hacer aparecer en las redes a soldados más ocupados en bailar, cantar o participar en espectáculos queer que en prepararse para cumplir con su cometido.

En realidad no es una novedad, puesto que se trata de un asunto que venía preocupando al actual presidente ya durante el mandato de Joe Biden. Durante este periodo, el republicano lanzó numerosos mensajes con alusiones a la necesidad de recuperar el prestigio y el poderío de los distintos cuerpos militares para que EEUU pueda mantener la hegemonía mundial.

Algo que se ha convertido en imprescindible, en especial ahora que el poderío armamentístico chino ha crecido de manera considerable y a la creciente incertidumbre mundial, con tensiones en gran parte del globo que pueden desencadenar una peligrosa escalada.

"Una guerra desde dentro"

Además, Trump también añadió un peligro añadido, y que se encuentra dentro de las propias fronteras del país:

"San Francisco, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, son lugares muy inseguros y vamos a enderezarlos uno por uno. Le dije a Pete [Hegseth] que deberíamos utilizar algunas de estas ciudades peligrosas como campos de entrenamiento para nuestra Guardia Nacional. Esto va a ser una parte importante para las personas de esta sala. Eso también es una guerra. Es una guerra desde dentro. Y tenemos que manejarlo antes de que se salga de control. Controlar el territorio físico de nuestra frontera es esencial para la seguridad nacional".

De hecho, Trump recordó que otros grandes presidentes ya tuvieron que hacer frente a amenazas internas durante su mandato: "La historia está construida con héroes militares que se enfrentaron a todos los enemigos, extranjeros y domésticos. George Washington, Abraham Lincoln, Grover Cleveland, George Bush y otros utilizaron las fuerzas armadas para mantener el orden interno y la paz."

Cambio de mentalidad: del Departamento de Defensa al Departamento de Guerra

Por todo ello, tanto Trump como Hegseth reiteraron la necesidad de un cambio radical para recuperar los valores clásicos de los militares, justificando con ello el cambio de nombre del Departamento, ahora denominado De Guerra: "El cambio de nombre refleja mucho más que un cambio de marca: es una reafirmación histórica de nuestro propósito, nuestra identidad y nuestro orgullo".

Unos valores que, como denunció Hegseth, y como el mismo estamento militar "están en decadencia" como consecuencia de administraciones anteriores. El resultado es un "Pentágono menos capaz y menos letal". Una situación que piensa revertir haciendo hincapié en "el ethos guerrero" y "la paz a través de la fuerza".

"Se acabaron los tíos con vestiditos"

"Durante demasiado tiempo, hemos ascendido a demasiados líderes uniformados por razones equivocadas basadas en su raza, basadas en cuotas de género, basadas en supuestas primicias históricas. Se acabaron los meses de la identidad, los despachos DEI, los tíos con vestiditos. No más culto al cambio climático, no más división, distracción o delirios de género. No más escombros".

Unas palabras que completó recordando el trabajo que están llamados a realizar los soldados en realidad: "Te ganas la vida matando gente y rompiendo cosas. No eres políticamente correcto y no perteneces necesariamente siempre a la sociedad educada".

Guerra a la obesidad y vuelta a los estándares masculinos para el reclutamiento

Dentro de la estrategia de recuperar la capacidad militar, el estado físico de las tropas será una de las prioridades de Hegseth, que declaró una guerra a muerte a la obesidad entre las tropas:

"Francamente, es agotador mirar a las formaciones de combate o, en realidad, a cualquier formación y ver tropas gordas. Del mismo modo, es totalmente inaceptable ver generales y almirantes gordos en los pasillos del Pentágono y dirigiendo mandos en todo el país y el mundo. Da mala imagen".

Requisitos físicos elevados iguales para ambos sexos

En realidad, se trata de un problema que va mucho más allá de dar "mala imagen", sino de ser capaces de combatir al máximo nivel. Por ello, el secretario de Guerra anunció que pretende volver a los "requisitos físicos originales" a la hora de reclutar. Un criterio que no tendría valores diferentes para las mujeres que pretendan enrolarse:

"Cuando se trata de cualquier trabajo que requiera potencia física para rendir en combate, esos estándares físicos deben ser altos y neutros en cuanto al género. Si las mujeres pueden hacerlo, excelente. Si no, es lo que hay. Si eso significa que ninguna mujer puede optar a algunos puestos de combate, que así sea. Esa no es la intención, pero podría ser el resultado".

Con el fin de garantizar que se cumple con los estándares requeridos, Hegseth apuntó que "todos los que lleven uniforme realizarán la prueba de aptitud física dos veces al año y cumplirán los requisitos de altura y peso".

"Somos el ejército de los Estados Unidos. Lucharemos, lucharemos, lucharemos, y ganaremos, ganaremos, ganaremos"

Trump también señaló que no se trata sólo de prevenir o librar guerras. Se trata de ganar, algo que las tropas estadounidenses han hecho en todo el mundo a lo largo de la historia:

"El ejército de Estados Unidos ha cargado contra el fuego del infierno, escalado montañas escarpadas, cruzado océanos rugientes y atronado a través de desiertos abiertos para defender nuestra bandera, nuestra libertad y nuestra patria. Nadie lo hace como vosotros. Somos el ejército de los Estados Unidos. Los mejores, los más audaces, los más valientes que el mundo haya visto jamás. Lucharemos, lucharemos, lucharemos, y ganaremos, ganaremos, ganaremos".