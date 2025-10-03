Un informe advierte que Washington necesita triplicar su fuerza nuclear para hacerle frente a la expansión de China y Rusia

Publicado por Sabrina Martin 2 de octubre, 2025

Un nuevo informe de seguridad nacional advierte que el arsenal nuclear de Estados Unidos es demasiado pequeño y obsoleto para enfrentar las crecientes amenazas de potencias como Rusia, China y Corea del Norte. El documento, elaborado por Robert Peters del Centro Allison para la Seguridad Nacional de la Fundación Heritage y obtenido por Fox News Digital, recomienda aumentar el número de ojivas desplegadas de las 1.750 actuales a más de 4.600 para 2050.

La advertencia surge en un contexto de rápida expansión nuclear por parte de adversarios estratégicos. Según el Pentágono, China produce alrededor de 100 nuevas armas nucleares cada año y podría alcanzar la paridad con Washington a mediados de la década de 2030. Moscú mantiene miles de armas tácticas en Europa, superando en número a las estadounidenses en una proporción de hasta diez a uno, mientras que Corea del Norte ya posee cerca de 90 ojivas operativas y continúa desarrollando misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Una fuerza nuclear diseñada para un mundo distinto El informe recuerda que la estructura actual del arsenal estadounidense fue diseñada en 2010, bajo la presidencia de Barack Obama, con la expectativa de un escenario internacional menos competitivo y con China aún lejos de ser un actor nuclear relevante. Sin embargo, las circunstancias han cambiado drásticamente.

La ojiva más reciente del arsenal estadounidense data de 1989, lo que refleja un retraso de décadas en modernización. Peters sostiene que, de mantenerse la capacidad actual, Estados Unidos corre el riesgo de carecer de opciones estratégicas creíbles en caso de una confrontación nuclear.



La propuesta: más armas y modernización tecnológica

La recomendación central del estudio es ampliar la fuerza nuclear hasta unas 4.625 ojivas desplegadas operativamente, de las cuales unas 3.500 serían estratégicas (transportadas por misiles balísticos intercontinentales, submarinos y bombarderos) y unas 1.125 no estratégicas (bombas y misiles de alcance regional).

El plan incluye sustituir los misiles Minuteman III por el nuevo sistema Sentinel, incorporar submarinos de la clase Columbia, desplegar bombarderos B-21 con capacidad nuclear, misiles de crucero de largo alcance y nuevas armas hipersónicas.

La propuesta contempla, además, una distribución mundial: alrededor de 3.200 ojivas bajo el Mando Norte para defensa nacional, 750 en Europa y 675 en la región del Indopacífico.

Además, el estudio recomienda reposicionar capacidades nucleares en Polonia, Finlandia y Corea del Sur, lo que reduciría significativamente los tiempos de respuesta frente a un ataque y reforzaría el mensaje de disuasión en regiones clave.

El debate político y los costos

El informe llega en un momento en que el debate sobre la política nuclear divide a Washington. El presidente Donald Trump ha reiterado su interés en impulsar conversaciones de desnuclearización con Rusia y China, aunque experiencias previas con Obama y las negativas de Moscú y Pekín han puesto en duda esa posibilidad.

Actualmente, Estados Unidos dedica aproximadamente 56.000 millones de dólares anuales a su arsenal nuclear, lo que representa cerca del 7 % del presupuesto de defensa. Peters argumenta que, pese al costo de expansión, el precio de no hacerlo sería mucho más alto en términos de seguridad nacional.