ANÁLISIS
Luego de la reunión entre Trump y los líderes del Congreso, el cierre del Gobierno es inminente
Si los legisladores no llegan a un acuerdo antes de la medianoche del martes, lo cual parece poco probable, el Gobierno federal se cerrará por primera vez desde el 2019.
La reunión entre Donald Trump y los líderes del Congreso no mejoró las expectativas sobre el cierre del Gobierno. Todo parece encaminarse al primer cierre desde el 2019. Ambos lados se responsabilizan entre sí en vísperas de la fecha límite del 30 de septiembre. Si los legisladores no llegan a un acuerdo antes de la medianoche del martes, lo cual parece poco probable, el Gobierno federal se cerrará por tiempo indefinido.
Si bien los republicanos controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, necesitan de los demócratas para evitar el cierre, puesto que en la Cámara Alta se requieren 60 votos. Actualmente, los republicanos tienen 53 senadores, por lo que al menos siete demócratas deberían acompañarlos en la votación.
En este contexto, la Casa Blanca se encuentra en negociaciones con los líderes demócratas, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries. Su demanda es clara: extender los subsidios al seguro médico, los cuales expiran a fin de año. Del otro lado, la propuesta republicana es aprobar una Resolución Continua (CR) a modo de prórroga, manteniendo al Gobierno funcionando hasta el 21 de noviembre.
En palabras del excongresista Adam Kinzinger, lo único que importa en momentos como este es que "la otra parte parezca la responsable" del cierre.
"Creo que nos dirigimos a un cierre"
La reunión del lunes no parece haber acercado posturas. Lejos de la espectacularidad que tuvo el careo en vivo de 2019 entre Trump, Schumer y Nancy Pelosi, esta nueva edición tuvo un resultado similar. "Creo que nos dirigimos a un cierre, porque los demócratas no harán lo correcto. Espero que cambien de opinión, pero ya veremos", expresó JD Vance tras el encuentro en la Casa Blanca.
"Tenemos desacuerdos sobre la política fiscal, pero no se cierra el Gobierno por eso. Tenemos desacuerdos sobre la política sanitaria, pero no se cierra el Gobierno por eso. No se puede decir que el hecho de estar en desacuerdo con una disposición fiscal concreta sea una excusa para cerrar el Gobierno del pueblo y todos los servicios esenciales que conlleva", añadió el vicepresidente.
Del otro lado, la percepción (sobre todo en cuanto al revoleo de culpas) es diferente. "Si (Trump) acepta algunas de las cosas que le hemos pedido, que creemos que el pueblo estadounidense apoya, en materia de salud y recesiones, puede evitar un cierre, pero sigue habiendo grandes diferencias entre nosotros", señaló Schumer, subrayando que "depende de los republicanos si quieren un cierre o no".
La propuesta republicana ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, aunque no pudo superar el Senado. Según el presidente Trump, la iniciativa demócrata fue inicialmente descartada porque sumaba 1,5 billones de dólares en nuevos gastos "que no están relacionados con el proceso de asignaciones en curso".
Los caminos para evitar el cierre
Para conseguir los votos demócratas, parece que los republicanos deberán hacer concesiones en materia de salud, particularmente con los subsidios a los seguros médicos. Estos fueron aprobados por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Obamacare) y extendidos bajo el Plan de Rescate Estadounidense y la Ley de Reducción de la Inflación, ambas legislaciones financiadas por Joe Biden.
Según informó Politico, tanto Trump como Vance se mostraron abiertos a discutir los subsidios, pero siempre que el Gobierno esté abierto.
En 2024, y según el Comité de Presupuesto de la Cámara, estos subsidios tuvieron un costo fiscal aproximado de 125.000 millones de dólares.
Del lado republicano, dejaron en claro que volverán a impulsar su propuesta de prórroga, por lo que todos los caminos apuntan a que el miércoles comenzará el primer cierre del Gobierno desde el 2019.
¿Qué es el cierre del Gobierno?
La lógica viene de la Constitución Nacional, concretamente del Artículo 1, Sección 9: “No se sacará dinero del Tesoro, sino en consecuencia de asignaciones hechas por ley; y se publicará de tiempo en tiempo un estado y cuenta regulares de los ingresos y gastos de todo el dinero público”.
Una vez se llega al cierre, ciertas agencias directamente dejan de funcionar. Pueden ser todas, algunas o unas en particular. Los empleados no pueden trabajar y su paga se retiene hasta que los legisladores lleguen a un acuerdo.
El presupuesto gubernamental tiene dos grandes tipos de gasto: el obligatorio y el discrecional. En concreto, el cierre solo afecta a la parte discrecional del presupuesto, más no al gasto obligatorio, el cual incluye seguridad social, Medicare, Medicaid y el pago de intereses de la deuda. Estos gastos no se verían afectados por un eventual cierre.
La pata discrecional incluye a las agencias federales, parques nacionales, agencias reguladoras ,como la EPA, y servicios administrativos.
A su vez, actividades esenciales como seguridad nacional, militares en servicio, control del tráfico aéreo o servicios médicos de emergencia siguen funcionando, a pesar de que sus empleados deban trabajar sin cobrar hasta que el Congreso apruebe los fondos.
Estados Unidos desconoció completamente este escenario hasta bien entrado el siglo XX, cuando en 1980 tuvo lugar el primer cierre del Gobierno. Jimmy Carter fue el primer presidente en estar a cargo durante esta situación, que en aquella oportunidad duró un poco más de 24 horas. El cierre se repitió en 1982 (dos veces), 1983, 1984 (dos veces), 1986, 1987, 1990, 1995 (dos veces), 2013, 2018 y 2019.
El último, casualmente el más largo, fue el de 2019. Tuvieron que pasar 35 días hasta que todo volvió a funcionar con normalidad. Se estima que 800.000 empleados públicos no recibieron su dinero durante ese período de tiempo.
