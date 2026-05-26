EN VIVO | Rubio dice que el acuerdo con Irán aún es posible pese a los ataques, pero advierte: "El Estrecho de Ormuz se reabrirá de una forma u otra"

Publicado por Carlos Dominguez 26 de mayo, 2026

Las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen iraní mostraron avances moderados este lunes pero con tensiones persistentes.

En una extensa publicación en Truth Social, el presidente Trump afirmó que las conversaciones con Irán estaban "procediendo bien" y reiteró que "solo será un gran acuerdo para todos, o no habrá acuerdo en absoluto".

El presidente también instó a las naciones de mayoría musulmana de Oriente Medio y otras regiones a normalizar sus relaciones con Israel como parte del acuerdo de paz con Irán.

Trump enumeró los países con cuyos líderes habló en una teleconferencia el sábado sobre los esfuerzos para poner fin a la guerra. "Tras todo el trabajo realizado por Estados Unidos para intentar resolver este complejo problema, debería ser obligatorio que todos estos países, como mínimo, firmen simultáneamente los Acuerdos de Abraham."

Por otra parte, este lunes fuerzas estadounidenses realizaron ataques "defensivos" en el sur de Irán, cerca de Bandar Abbas, contra sitios de misiles y embarcaciones iraníes que supuestamente colocaban minas en el Estrecho de Hormuz.

El Comando Central de EEUU (Centcom) justificó los bombardeos como necesarios para proteger a sus tropas durante la actual tregua, mientras que Irán reportó explosiones y bajas en la zona.

"Fuerzas estadounidenses condujeron ataques de autodefensa hoy en el sur de Irán para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes", dijo Tim Hawkins, portavoz del Centcom, en un comunicado en el que no dio detalles sobre los ataques.

A pesar de estos incidentes militares, las conversaciones diplomáticas continúan en Doha.

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04:10 El líder supremo del régimen iraní dice que la región ya no servirá de escudo para las bases de EEUU 13:14 26/05/2026 13:29 26/05/2026 El líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, dijo este martes que los países de la región ya no serán escudos para los Estados Unidos, en un comunicado escrito difundido en la televisión estatal.

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​"Lo que es cierto al respecto es que las manos del tiempo no volverán hacia atrás y las naciones y tierras de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses", dijo Khamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo en marzo.

22:51 Rubio afirma que el Estrecho de Ormuz se reabrirá "de una forma u otra" 13:08 26/05/2026 13:29 26/05/2026 El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró este martes que el Estrecho de Ormuz volverá a estar operativo "de una forma u otra", después de que nuevos ataques de Washington contra el régimen iraní pusieran en duda un acuerdo para terminar la guerra.



Esa ruta marítima vital para el transporte global de hidrocarburos, hoy bloqueada, "tiene que estar abierto. Va a estar abierto de una forma u otra", señaló Rubio a la prensa en la ciudad india de Jaipur, donde se encuentra de visita oficial.



"Lo que está sucediendo allí es ilícito, es ilegal, es insostenible para el mundo, es inaceptable", afirmó.

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​El secretario de Estado declaró que aún es posible lograr un acuerdo con Irán a pesar de los nuevos ataques estadounidenses que ponen en duda el frágil alto el fuego.



"Hoy hubo algunas conversaciones en Qatar, así que veremos si podemos avanzar. Hay mucho diálogo de un lado para otro sobre el lenguaje específico en el documento inicial, así que tomará unos días", dijo Rubio.



"El presidente ha expresado su deseo de lograrlo. O consigue un buen acuerdo o no habrá acuerdo", afirmó.