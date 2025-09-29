Publicado por Joaquín Núñez 28 de septiembre, 2025

El Departamento de Estado anunció la liberación de un ciudadano estadounidense detenido en Afganistán. Se trata de Amir Amiry, de 36 años, quien se encontraba apresado en Kabul desde diciembre del 2024. Con la ayuda de Qatar como mediador con los talibanes, la Administración Trump negoció durante meses su regreso al país.

El Gobierno de Qatar publicó una foto de Amiry ya liberado, quien posó viajando en un avión junto con Adam Boehler, enviado especial de Estados Unidos para la respuesta ante secuestros; Sebastian Gorka, funcionario de la Casa Blanca; y un diplomático catarí.

Si bien las circunstancias de la detención de Amiry todavía no están claras, desde la Casa Blanca remarcaron que Donald Trump seguirá luchando para repatriar a los estadounidenses "injustamente" detenidos en el extranjero.

"Este regreso a casa refleja la determinación de esta Administración, reforzada por la reciente orden ejecutiva del presidente, de proteger a los ciudadanos estadounidenses de detenciones injustas en el extranjero. Si bien esto supone un importante paso adelante, otros estadounidenses siguen detenidos injustamente en Afganistán", celebró el Departamento de Estado en un comunicado.

"El presidente Trump no descansará hasta que todos nuestros ciudadanos cautivos regresen a casa. La liberación de hoy es un paso significativo de la administración de Kabul para alcanzar ese objetivo", añadió.

En cuanto a los detalles de la liberación, Hamdullah Fitrat, portavoz adjunto de los talibanes, señaló que "el Gobierno de Afganistán no aborda los asuntos relacionados con los extranjeros desde una perspectiva política y reiteró que la diplomacia ofrece vías para resolver estos asuntos".

Mohammed Al-Khulaifi, ministro de Estado de Qatar, afirmó que su país “sigue comprometido a avanzar en los esfuerzos de mediación destinados a lograr soluciones pacíficas a los conflictos y problemas internacionales complejos”.

De acuerdo con CNN, hay otros tres detenidos estadounidenses en Afganistán, además de Paul Overby, quien se cree fallecido.