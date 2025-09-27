Texas Tech instruye a sus profesores que reconozcan "solo dos sexos"

Publicado por Santiago Ospital 27 de septiembre, 2025

El rector del Sistema de Universidades de Texas Tech, Tedd L Mitchell, indicó al profesorado de las cinco universidades públicas bajo su paraguas que deberá "reconocer solo dos sexos: el masculino y el femenino".

Así lo comunicó durante la semana en un memorando, explicando que el cambio se debía a la normativa vigente a nivel federal y estatal. Mitchell precisó que aunque reconoce el derecho "de la Primera Enmienda de los empleados a título personal", a nivel profesional deberán ceñirse a la ley, tanto "dentro del curso" como en el "ámbito de su empleo" en general.

"Reconozco que los miembros de nuestra comunidad pueden tener opiniones personales diferentes sobre estos asuntos. Independientemente de ello, en su calidad de empleados estatales, se les exige el cumplimiento de la ley", insistió. Y pidió realizar cambios necesarios para cumplir la normativa:

"Agradezco su continua diligencia en la revisión de los materiales del curso, los planes de estudio, los programas y otros documentos didácticos, así como en el seguimiento de los procedimientos establecidos para realizar los ajustes oportunos cuando sea necesario".

En otra parte del comunicado, el rector asegura que cree necesario aclarar la directiva debido a "hechos recientes en universidades alrededor de Texas".

Aunque no provee más detalles, podría estar aludiendo a un video viral de una alumna de la Universidad Texas A&M que protestó en clase la enseñanza de temas que no se ajustaban a la política de dos sexos. "No voy a participar porque es ilegal y no quiero promover algo que vaya en contra de las leyes de nuestro presidente y de mis creencias religiosas", se queja en la grabación.

Acceda al memorándum completo

Texas sigue los pasos de Trump

En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva estableciendo que "es la política de Estados Unidos reconocer dos sexos". "Estos sexos no son modificables y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible", sostiene el texto, que también establece definiciones para "mujer", "hombre", "femenino", "masculino" e "ideología de género".

Poco después, el gobernador texano, Greg Abbott, envió una carta a las agencias estatales ordenándoles que obedecieran la orden del presidente: "El estado de Texas solo reconoce dos sexos". Mandato que meses más tarde convirtió en ley, rubricando un proyecto de la Cámara estatal. Hace menos de una semana Abbott dio un paso más, convirtiendo en ley un proyecto para restringir el acceso a los baños en Texas según el sexo biológico.

Durante la presidencia de Joe Biden, el gobernador se presentó como la resistencia a sus políticas sobre el sexo. Por ejemplo, ordenó a las instituciones educativas texanas ignorar la reinterpretación que el demócrata hizo del Título IX, en la que amplió la definición de "sexo" en las regulaciones antidiscriminación para que incluyera la identidad de género y la orientación sexual. Medida luego revertida por el Departamento de Educación de Trump: