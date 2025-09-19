Harvard elimina los privilegios trans de su manual deportivo

Publicado por Sabrina Martin 18 de septiembre, 2025

Harvard Athletics publicó un nuevo Manual del Atleta Estudiantil en el que desaparecen las políticas que antes otorgaban protecciones específicas a los estudiantes transgénero. La decisión llega después de los cambios impulsados por la Administración Trump en materia deportiva y de una revisión interna de la universidad sobre sus lineamientos de diversidad e identidad de género.

El documento, que establece las reglas para los 42 equipos universitarios, eliminó las disposiciones que autorizaban a los atletas transgénero a usar vestuarios y baños que no correspondían a su sexo biológico. También desaparecieron otras disposiciones, como la obligación de buscar instalaciones privadas en competencias fuera de casa o la recomendación a entrenadores y personal de respetar nombres y pronombres escogidos por los estudiantes

Alineación con la política de la NCAA y órdenes federales

Estos cambios siguen la nueva política de la National Collegiate Athletic Association (NCAA), que adoptó en febrero la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para proteger la competencia femenina. Bajo esta norma, los atletas nacidos hombres no pueden participar en equipos femeninos, aunque sí se mantiene el acceso de quienes se identifican como hombres a equipos masculinos.

En línea con esta actualización, Harvard Athletics retiró en febrero su antigua Política de Inclusión Transgénero de su sitio web y la reemplazó con un enlace a la página oficial de la NCAA. Ahora, el manual de 2024–2025 remite directamente a esa normativa.

Ajustes en el lenguaje y en la política de diversidad

El nuevo manual también suprime la declaración de “Equidad, Diversidad, Inclusión y Pertenencia” que se consideraba parte central de la experiencia deportiva en Harvard. En su lugar, se incluyó una referencia más amplia a una “cultura comunitaria y de equipo” que busca ser acogedora para todos los estudiantes.

La modificación coincide con decisiones recientes en toda la universidad: la reestructuración de oficinas de diversidad, el cierre de centros estudiantiles vinculados a minorías y la revisión de materiales institucionales para eliminar menciones a políticas de diversidad e inclusión.

No obstante, el manual amplió la lista de identidades protegidas respecto a la edición anterior, incorporando la expresión de género, la información genética y la casta.

Restricciones a la relación con la prensa y a la asistencia académica

Harvard también ajustó las políticas de comunicación de sus atletas. A diferencia de años anteriores, ya no se alienta a los estudiantes a hablar con los medios. Por el contrario, se han difundido instrucciones internas para que no se comuniquen directamente con la prensa sin autorización del departamento de atletismo.

Además, el manual endurece los lineamientos sobre asistencia académica. Aunque reconoce que los viajes por competencias pueden interferir con el calendario de clases, aclara que las ausencias no eximen a los atletas de sus responsabilidades y que corresponde a cada profesor decidir si justifica o no una falta.