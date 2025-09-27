Trump celebra negociaciones productivas sobre Gaza con países de Medio Oriente y asegura que Israel y Hamás están al tanto

Publicado por Sabrina Martin 26 de septiembre, 2025

El presidente Donald Trump destacó este viernes que se han logrado “conversaciones muy inspiradoras y productivas” con líderes de Medio Oriente para abordar el conflicto en Gaza, afirmando que existe más disposición que nunca para poner fin a décadas de violencia.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump señaló que las negociaciones han transcurrido durante cuatro días y seguirán abiertas “el tiempo que sea necesario” para alcanzar un acuerdo satisfactorio. De acuerdo con sus declaraciones, Hamás está al tanto de las conversaciones, Israel ha sido informado “a todos los niveles, incluido el primer ministro y los países de la región participan de forma activa.

“Hay una buena voluntad y un entusiasmo por llegar a un acuerdo, después de tantas décadas, que nunca antes había visto”, escribió Trump, antes de remarcar: “Todos están emocionados por dejar atrás este período de muerte y oscuridad. Es un honor formar parte de esta negociación”. El mandatario subrayó además dos prioridades centrales: la liberación de los rehenes y la búsqueda de una “paz permanente y duradera”.

Escenario en Naciones Unidas Las afirmaciones del mandatario se producen en una semana marcada por la Asamblea General de la ONU, donde Trump reafirmó su “profundo compromiso” con la consecución de un alto el fuego en Gaza. La ofensiva militar israelí ha generado crecientes cuestionamientos internacionales.

Netanyahu responde a las acusaciones

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pronunció un discurso el viernes en la ONU que fue boicoteado por varios delegados. Desde la tribuna, rechazó las acusaciones de genocidio y aseguró que si Hamás depone las armas y se rinde, la guerra terminaría de inmediato.

Según explicó, su mensaje también ha sido transmitido directamente a los habitantes de Gaza mediante altavoces y teléfonos móviles, en un intento de justificar la continuidad de la operación militar.