El analista político Andrés Guilarte explicó que los principales problemas detrás de la violencia política son “la retórica” y la “salud mental”

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva Karina Yapor entrevistó al encuestador y analista político Andrés Guilarte, con quien conversó sobre los numerosos casos de violencia política que se han visto en los Estados Unidos durante los últimos meses, teniendo como último episodio lo acontecido este martes cuando un hombre de 29 años disparó contra miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Dallas, Texas.

“El problema real de Estados Unidos es mental, la salud mental de muchísimas personas. Cuando tu ves individuos como el que asesinó a Charlie Kirk, o como los que dispararon contra el presidente Trump el año pasado, como el que le disparó a ICE; son personas que creen, basados en sus problemas mentales y con la retórica que se está hablando nacionalmente, de que la única opción que tienen para acabar con supuestamente la Gestapo es dispararle”.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.