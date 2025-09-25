La Administración Trump evalúa imponer nuevas restricciones a la pastilla abortiva mifepristona

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de septiembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump confirmó a los fiscales generales estatales republicanos que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está actualmente examinando todos y cada uno de los protocolos de seguridad de la pastilla abortiva mifepristona. En una carta enviada a principios de este mes, pero hecha pública este miércoles, el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), Marty Makary, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., explicaron que la agencia está considerando seriamente modificar los requisitos de la Estrategia de Evaluación y Mitigación de Riesgos.

En su carta, tanto Makary como Kennedy Jr. detallaron que la revisión estuvo motivada por “estudios recientes que plantean preocupaciones sobre la seguridad de la mifepristona tal como se administra actualmente”. Sin embargo, ambos señalaron que el HHS también estaba llevando a cabo “su propia revisión” de la pastilla abortiva.

Si bien la carta no clarifica si Makary y Kennedy Jr. llegarán a sugerir que dicho medicamento tenga que ser retirado del mercado al representar un riesgo para la salud del paciente, ambos citaron diferentes hallazgos de un estudio realizado por el centro de pensamiento Ethics and Public Policy Center (EPPC) como una de las razones principales para examinar minuciosamente los numerosos cambios que se llegaron a introducir por la administración demócrata del expresidente Joe Biden.

Los dos líderes de salud de la administración Trump escribieron en su carta que “las salvaguardas para las mujeres en lo que respecta a la administración” de la mifepristona han sido “significativamente reducidas”.