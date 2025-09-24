La portavoz del Departamento de Estado sobre el discurso de Trump en la ONU: “La acción es lo único que va a resolver los conflictos en el mundo”

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, el periodista Enrique Teuteló entrevistó este martes a la vocera del Departamento de Estado Natalia Molano, con quien conversó sobre sobre el discurso del presidente Donald Trump en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que dejó numerosos titulares ante la forma en la que culpó a la organización por no haber podido hacer nada para evitar varias de las amenazas que hoy afectan el mundo.

“Fue un discurso bastante largo pero muy interesante y lo vimos en su pleno espíritu. […] Su mensaje fue: ‘la acción es lo único que va a resolver los conflictos en el mundo’. También hizo un llamado a los líderes de esa sala de que si realmente quieren resultados deben tomar acciones, y extendió la mano para que trabajaran en esfuerzos mutuos con los Estados Unidos. […] En el caso de Rusia y Ucrania, Trump fue muy directo con la Unión Europea y con otros países diciéndoles que si realmente quieren ponerle presión a Rusia deben tomar acción y dejar de comprarle el petróleo y el gas natural”.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.