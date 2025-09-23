Nueva York: el Servicio Secreto desmantela una red capaz de colapsar las comunicaciones antes de la asamblea de la ONU

Publicado por Carlos Dominguez 23 de septiembre, 2025

El Servicio Secreto informó el martes que desmanteló una red de 300 servidores y unas 100.000 tarjetas SIM que podrían haber colapsado la red de telecomunicaciones de Nueva York justo antes de la Asamblea General de la ONU.

"Además de realizar amenazas telefónicas anónimas, estos dispositivos podrían usarse para llevar a cabo un amplio abanico de ataques de telecomunicaciones", entre ellos "desactivar torres de telefonía celular", informó la agencia en un comunicado.

Los dispositivos fueron encontrados en un radio de 35 millas de la Asamblea General de Naciones Unidas. "Teniendo en cuenta el momento, la ubicación y el potencial de interrupción significativa de las telecomunicaciones de Nueva York que representaban estos dispositivos, la agencia actuó rápidamente para interrumpir esta red", señaló el comunicado.

"No se puede subestimar el potencial de perturbación que esta red de dispositivos supone para las telecomunicaciones de nuestro país", declaró el director del Servicio Secreto, Sean Curran.

"La misión protectora del Servicio Secreto de los Estados Unidos se centra en la prevención, y esta investigación deja claro a los posibles delincuentes que las amenazas inminentes contra las personas a las que protegemos serán inmediatamente investigadas, rastreadas y desmanteladas", añadió el funcionario.

Un posible vínculo entre Gobiernos extranjeros y organizaciones criminales

De acuerdo a los investigadores, la red fue descubierta como parte de una investigación mayor del Servicio Secreto sobre amenazas de telecomunicaciones dirigidas a altos funcionarios del Gobierno.

Por el momento, las autoridades no han descubierto un complot directo para interrumpir la Asamblea General de la ONU e indicaron que no hay amenazas para la ciudad de Nueva York.

Aunque no se ha confirmado un complot directo, los agentes sospechan que ciertos Gobiernos extranjeros habrían empleado esta red para transmitir comunicaciones cifradas a organizaciones criminales, cárteles y grupos terroristas.

El análisis forense podría tardar meses, dado que se deben revisar las comunicaciones de decenas de miles de dispositivos.