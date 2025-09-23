La Administración Trump apoya a Tom Homan en medio de acusaciones de soborno

Publicado por Carlos Dominguez 23 de septiembre, 2025

La Casa Blanca defendió el lunes al zar fronterizo Tom Homan, luego de que MSNBC informara que había sido investigado por la Administración Biden por un presunto caso de soborno.

Esto se produce en respuesta a reportes que aseguraban que Homan aceptó un pago de $50.000 de un agente encubierto del FBI durante una operación secreta. El presunto plan incluía promesas de contratos gubernamentales relacionados con la inmigración a cambio de dinero.

"Teníamos agentes del FBI que iban de incógnito para intentar implicar a uno de los principales aliados y partidarios del presidente, alguien que sabían muy bien que ocuparía un cargo en el Gobierno meses después", declaró el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"El Sr. Homan nunca recibió los $50.000 a los que usted se refiere, así que debería aclarar sus datos. En primer lugar", dijo Leavitt a los periodistas cuando se le preguntó por el dinero en efectivo que supuestamente recibió Homan a cambio de la adjudicación de contratos en septiembre del año pasado.

Leavitt calificó las acusaciones como "otro ejemplo de instrumentalización del Departamento de Justicia de Biden contra uno de los partidarios más firmes del presidente en plena campaña presidencial".

"El Sr. Homan no hizo absolutamente nada malo. Incluso el Departamento de Justicia del presidente, incluso el FBI de Kash Patel, investigaron esto para asegurarse", afirmó la secretaria de prensa.

"La Casa Blanca y el presidente apoyan a Tom Homan al 100% porque no hizo absolutamente nada malo", añadió.