Trump pide a la Corte Suprema luz verde para despedir a Lisa Cook de la FED

Publicado por Diane Hernández 18 de septiembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó este jueves a la Corte Suprema dar luz verde a la decisión del presidente de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por acusaciones de fraude hipotecario.

La administración esperó a que concluyera la reunión de la Fed de esta semana para recortar las tasas de interés (donde participó Cook), antes de acudir al tribunal superior que en más de una ocasión le ha dado la razón a Trump en casos de emergencia.

La solicitud escrita por el Procurador General D. John Sauer alega que en que las decisiones inferiores "ignoran muchos aspectos de los precedentes de este Tribunal".

El documento abre una batalla en la Corte Suprema sobre la independencia de la Reserva Federal, que tradicionalmente ha sido vista como una institución alejada de los intereses políticos de la Casa Blanca.

Trump es el primer presidente que intenta despedir a un gobernador de la Reserva Federal. También ha puesto en el punto de mira al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, incluso con amenazas de despido.

Trump despidió a Cook el mes pasado

El mandatario ya despidió a Cook el mes pasado, citando una denuncia penal de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda que afirmaba que ella designó propiedades en Michigan y Georgia como residencias principales, una medida que podría resultar en tasas hipotecarias más bajas.

En esa ocasión los abogados de la gobernadora insistieron en que no ha cometido fraude hipotecario y dicen que los informes de prensa relacionados al asunto han tergiversado información.