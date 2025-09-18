Una jueza de inmigración ordena la deportación del activista propalestino Mahmoud Khalil

Publicado por Sabrina Martin 17 de septiembre, 2025

Una jueza de inmigración en Luisiana autorizó la deportación de Mahmoud Khalil, un activista pro palestino y residente legal permanente en Estados Unidos, tras determinar que ocultó información en su trámite para obtener la green card. La decisión, tomada el 12 de septiembre por la jueza Jamee Comans, fue dada a conocer esta semana en documentos judiciales presentados por su defensa y establece que Khalil podría ser expulsado hacia Siria o Argelia.

Los representantes legales de Khalil confirmaron que planean apelar, aunque reconocieron que el proceso podría cerrarse en poco tiempo y con pocas probabilidades de revertir el fallo. Explicaron que, de momento, el único recurso que le impide ser expulsado del país es una orden federal en Nueva Jersey, donde se revisa un hábeas corpus presentado a su favor.

Un proceso de apelación con escasas opciones

De acuerdo con los registros judiciales, la defensa de Khalil cuenta con 30 días para llevar el caso ante la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sin embargo, en una carta enviada al juez federal Michael Farbiarz, en Nueva Jersey, advirtieron que el panorama es poco alentador, pues el Quinto Circuito de Apelaciones casi nunca concede suspensiones que permitan a extranjeros permanecer en el país mientras se resuelven estos procesos.

En ese mismo escrito, sus representantes legales remarcaron que, sin la intervención de la corte federal, Khalil enfrentaría una deportación inmediata y que no existe mecanismo alguno que conserve su estatus de residente permanente legal.

Arresto y cambio de argumentos del Gobierno

Khalil, de origen sirio y antiguo estudiante de posgrado en la Universidad de Columbia, fue arrestado el 8 de marzo en su vivienda de Manhattan. Su caso se enmarca en la política migratoria de la administración Trump, que abrió procesos de deportación contra académicos y activistas pro palestinos con estatus legal en el país.

En un primer momento, el Gobierno recurrió a una disposición rara vez utilizada de la ley migratoria, que permite deportar a un extranjero si el secretario de Estado determina que su permanencia afecta los intereses de la política exterior. Esa vía fue frenada en junio, cuando el juez Farbiarz bloqueó la medida y ordenó su liberación tras concluir que Khalil no representaba un peligro ni un riesgo de fuga.

No obstante, el Departamento de Justicia retomó la causa bajo otro argumento: que Khalil no declaró de forma completa su historial laboral ni su participación en ciertas organizaciones cuando solicitó la residencia permanente.