Susan Monarez testifica sobre su despido como directora de los CDC ante el Senado

Publicado por Agustina Blanco 17 de septiembre, 2025

Susan Monarez, exdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), testificó ante senadores de Estados Unidos sobre las circunstancias que rodearon su despido en agosto, pocas semanas después de asumir el cargo.

En su declaración, Monarez señaló que el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., le exigió cumplir con dos demandas que ella consideró inaceptables.

Según Monarez, el 25 de agosto, Kennedy le ordenó aprobar todas las recomendaciones del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) "independientemente de la evidencia científica".

Además, afirmó que Kennedy le instruyó despedir a funcionarios de carrera responsables de la política de vacunas sin motivo justificado. Monarez también relató que Kennedy describió al personal del CDC como "gente horrible" y calificó a la institución como "corrupta".

Por su parte, Kennedy justificó el despido de Monarez a principios de septiembre, alegando que cuando le preguntó si era confiable, ella respondió: "No".

En la audiencia, la exdirectora médica de los CDC, Debra Houry, testificó junto a Monarez y expresó su preocupación por el impacto de la disminución en la aceptación de vacunas, un tema que ha generado debate en el contexto de las políticas impulsadas por el liderazgo actual.