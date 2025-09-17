Crecen las críticas a Bondi por amenazar con demandar a Office Depot: "Necesita un tutorial sobre libertad de expresión"

Publicado por Joaquín Núñez 16 de septiembre, 2025

Pam Bondi está recibiendo críticas por amenazar con demandar a Office Depot, una empresa de suministros de oficina, luego de que uno de sus empleados se negara a imprimir carteles para una vigilia organizada por Charlie Kirk. Diversos analistas y comentaristas políticos conservadores apuntaron contra la fiscal general. Incluso el Consejo Editorial del Wall Street Journal, que se preguntó si es demasiado pedirle a la cabeza del Departamento de Justicia (DOJ) que "comprenda los fundamentos de la Primera Enmienda".

La polémica comenzó inmediatamente después del asesinato de Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Con el objetivo de acudir a un acto en favor del fundador de Turning Point USA. una persona se acercó a un Office Depot y pidió imprimir una imagen. De acuerdo con las grabaciones del comercio, el empleado dijo que no imprimían esa imagen porque la consideraban “propaganda”. Office Depot despidió al empleado involucrado, alegando que había violado la política de la empresa.

A modo de respuesta, Bondi le dijo lo siguiente a Fox News: "Las empresas no pueden discriminar. Si quieren entrar e imprimir carteles con fotos de Charlie para una vigilia, deben dejarles hacerlo. Podemos demandarlos por eso". Posteriormente, afirmó que la división de derechos civiles del DOJ estaba revisando los hechos.

Desde la Civil Rights Act de 1964, quedó prohibido discriminar y negar servicios por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, lo que se conoce como categorías protegidas. Negarse a prestar un servicio por motivos políticos o religiosos o morales no entra en esas categorías, a excepción de que existan leyes estatales o locales que lo reconozcan.

En cuanto a los precedentes legales, la Corte Suprema de Justicia se expresó al respecto en dos oportunidades y de forma reciente: Masterpiece Cakeshop v. Colorado (2018) y 303 Creative v. Elenis (2023). En ambos casos, la mayoría de los jueces sostuvieron que las leyes estatales no pueden forzar a alguien a expresarse de un modo contrario a su fe o ideología.

“La Primera Enmienda concibe a Estados Unidos como un lugar rico y complejo donde todas las personas son libres de pensar y expresarse como deseen, no como el gobierno lo exija", escribió el juez Neil Gorsuch en la opinión mayoritaria del caso de 2023.

Lluvia de críticas a Bondi

Matt Walsh, presentador en The Daily Wire, apuntó duramente contra la fiscal general tras sus comentarios.

"Deshazte de ella. Hoy mismo. Esto es una locura. Los conservadores hemos luchado durante décadas por el derecho a negarnos a prestar servicio a cualquiera. Ganamos esa batalla. Ahora Pam Bondi quiere dar marcha atrás sin motivo alguno. El empleado que no imprimió el folleto ya ha sido despedido por su empresa", escribió el comentarista conservador en su cuenta de X.

"Estas cosas se están gestionando con éxito a través de la libertad de expresión y el libre mercado. Esto es totalmente gratuito y sin sentido. Necesitamos que el fiscal general se centre en acabar con las células terroristas de izquierda, no en procesar a Office Depot, por el amor de Dios", añadió.

A él se sumó el periodista y analista Charles C. W. Cook: "Es grotescamente incoherente defender a Masterpiece Cakeshop y 303 Creative, y luego que el fiscal general amenace con procesar a Office Depot por rechazar un cartel político. Esto es hipocresía del más alto nivel".

La polémica por el "discurso de odio"

En otra declaración, Bondi habló de la existencia del "discurso de odio", subrayando que será perseguido por el DOJ. El Consejo Editorial del WSJ no le dejó pasar el comentario y escribió que necesitaba un "tutorial sobre la Primera Enmienda".

"La libertad de expresión no es absoluta en los Estados Unidos, pero las excepciones son limitadas, y el 'discurso de odio' no es una de ellas. La Corte Suprema dictaminó en un famoso caso de 1969, Brandenburg v. Ohio, que el Gobierno solo puede castigar el discurso como incitación si está dirigido a producir, y es probable que produzca, 'una acción ilegal inminente'. Las expresiones generales de odio en Internet son despreciables, pero no son motivo de enjuiciamiento", escribió el consejo.

También citó una declaración de Charlie Kirk en 2020 para reforzar su punto: "Mi postura es que incluso el discurso del odio debería estar total y completamente permitido en nuestro país. El discurso más repugnante debería estar absolutamente protegido. (...) En cuanto se utiliza la palabra «odio», se trata de un término muy subjetivo. Entonces, de repente, está en los ojos o en la aplicación de quien tiene el poder".

Tucker Carlson, Megyn Kelly y Rob Schneider también se expresaron en contra de las declaraciones de la fiscal general.

"El discurso de odio no es punible en Estados Unidos (lo cual es bueno). Pam Bondi lo sabe. Supongo que, dadas las declaraciones de Stephen Miller ayer sobre la persecución de células violentas, se refiere a aquellos que realmente planean actos violentos, lo cual no tendría que ver con el discurso, sino con la conspiración", manifestó Kelly en X.

A ella se sumó Carlson, quien optó por responder en su programa: "No quiero meterme con la fiscal general, que es una persona muy agradable. Pero esa idea que acaba de expresar ante las cámaras es precisamente la que nos ha llevado a una situación en la que un porcentaje enorme y aterrador de jóvenes cree que está bien disparar a las personas con las que no están de acuerdo".