Turning Point revela la lista de los principales oradores del homenaje público a Charlie Kirk en Arizona

Homenaje a Charlie Kirk en la sede de Turning Point en Phoenix, ArizonaZUMAPRESS.com / Cordon Press

Publicado por Agustina Blanco 16 de septiembre, 2025

Turning Point USA, la organización cofundada por el activista conservador Charlie Kirk, anunció un homenaje público titulado “Construyendo un legado recordando a Charlie Kirk” para el domingo 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

El evento busca honrar la vida y el legado de Kirk, quien fue asesinado el 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah.

El homenaje está abierto al público, con puertas que abrirán a las 8:00 a.m. y el programa que comenzará a las 11:00 a.m. Los asistentes pueden registrarse en línea, y el acceso será por orden de llegada.

Figuras destacadas que estarán presentes



El presidente Donald Trump ha confirmado su asistencia al servicio conmemorativo. Antes del anuncio oficial de Turning Point USA, Trump declaró: "Creo que es en Arizona, y me han pedido que vaya, y creo que tengo la obligación de hacerlo".

Entre las figuras que pronunciarán palabras en el evento, según la organización, se encuentran: el presidente Donald J. Trump, el vicepresidente JD Vance, el secretario Marco Rubio, el secretario Robert F. Kennedy Jr., el secretario Pete Hegseth, la directora de Inteligencia, Tulsi Gabbard, Donald Trump Jr., Tucker Carlson, Stephen Miller, Sergio Gor y Suzanne Scott. Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, también participará en el homenaje.