El Departamento de Estado le revoca la visa a un neurocirujano brasileño por celebrar el asesinato de Charlie Kirk

Publicado por Agustina Blanco 15 de septiembre, 2025

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado las visas de ciudadanos extranjeros que celebraron el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, quien fue asesinado de un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah el 10 de septiembre.

Entre los burlones del trágico hecho, se destaca el neurocirujano brasileño Ricardo Barbosa, cuya visa fue revocada por elogiar públicamente al asesino con comentarios que el subsecretario de Estado, Chris Landau, calificó de "depravados".

En un post en X el jueves, Landau anunció: "A la luz del horrible asesinato de una figura política destacada ocurrido ayer, quiero subrayar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son visitantes bienvenidos en nuestro país". Agregó que se sentía disgustado por ver en redes sociales elogios, justificaciones o minimizaciones del suceso, y ordenó a los funcionarios consulares tomar medidas pertinentes, invitando a informar sobre comentarios de extranjeros.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

Uno de los casos más destacados involucra a Ricardo Barbosa, un neurocirujano brasileño. En esa línea, un usuario de X lo denunció tras un post que supuestamente escribió y luego borró: "Un reconocimiento a este camarada con una puntería impecable. Columna cervical", un comentario al que Landau respondió directamente: "De todo el contenido depravado en línea que he visto, este quizás sea el más escalofriante. Se trata de un neurocirujano brasileño. No solo elogia al asesino de Charlie Kirk por su 'puntería impecable', sino que con precisión quirúrgica especifica 'columna cervical'. Es un profesional colegiado que hizo el juramento hipocrático: 'En cualquier casa que entre, entraré para ayudar a los enfermos y me abstendré de toda mala acción y daño intencional'".

Of all the depraved online content I’ve seen, this one may be the most chilling. This is a NEUROSURGEON from Brazil. He not only commends Charlie Kirk’s assassin for his “impeccable aim,” but then with surgical precision specifies “cervical spine.” This is a licensed professional… pic.twitter.com/eOUPn4Eego — Christopher Landau (@DeputySecState) September 13, 2025

Landau añadió: "He ordenado personalmente al jefe de Asuntos Consulares que le revoque la visa estadounidense si la tiene y que le ponga una alerta para asegurarse de que nunca la reciba. También me gustaría pensar que las autoridades brasileñas que otorgan licencias se interesarían en un neurocirujano que públicamente desea la muerte a personas con cuyas opiniones políticas no está de acuerdo".