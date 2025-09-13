Kristi Noem recortó más de $30.000.000 en contratos y subvenciones “innecesarios” en las últimas tres semanas

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de septiembre, 2025

El medio The Daily Wire informó este viernes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les informó que su secretaria Kristi Noem había recortado 31,692 millones de dólares durante las últimas tres semanas en subvenciones y contratos gubernamentales considerados “frívolos e innecesarios”. De acuerdo a lo comunicado por el DHS, el recorte habría tenido lugar entre el 22 de agosto y el 12 de septiembre, detallando que dicha acción tuvo lugar en el marco de los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducir drásticamente el despilfarro gubernamental, el cual el líder conservador ha llegado a calificar como uno de los principales problemas por resolver.

De igual forma, el DHS le comentó al Daily Wire que actualmente estaba generando ahorros para los contribuyentes estadounidenses mediante la deportación de inmigrantes ilegales, en lo que representa el intento por materializar otra de las promesas emitidas por Trump durante su campaña presidencial del 2024. “Estas cifras de ahorro ni siquiera incluyen los ahorros adicionales de los esfuerzos de aplicación migratoria del DHS desde que el presidente Trump retomó el cargo”, señaló el departamento.

En un comunicado del DHS posterior a la publicación del Daily Wire, el departamento dijo que, según la subsecretaria Tricia McLaughlin: “En solo tres semanas, la secretaria Noem le ha ahorrado a los contribuyentes más de 30 millones de dólares. Eso equivale a más de 1 millón de dólares POR DÍA. Bajo el presidente Trump y la secretaria Noem, ya no es temporada abierta contra el contribuyente estadounidense en el DHS. La administración Trump está drenando el pantano, restaurando la rendición de cuentas en el gobierno federal y poniendo a los estadounidenses trabajadores PRIMERO otra vez”.

El DHS también comentó que “La secretaria Noem revisa y aprueba personalmente todos los contratos del DHS superiores a 100.000 dólares. Esta política ha ahorrado a los contribuyentes estadounidenses aproximadamente 50 millones de dólares diarios desde que asumió el cargo el 25 de enero de 2025. A pesar de las constantes críticas de los medios de comunicación y de los burócratas de Washington D.C. hacia esta política, resultados como estos hablan por sí solos. Estas cifras de ahorro ni siquiera incluyen los ahorros adicionales derivados de los esfuerzos de aplicación migratoria del DHS desde que el presidente Trump retomó el cargo”.